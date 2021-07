Benvenuti al nord su Canale 5: le 5 cose che non sapevate sul film

Il cameo del regista e una famosa cantante nei titoli di coda: le curiosità del film Benvenuti al Nord con Bisio e Siani

Sabato 24 Luglio, Canale 5 offre una prima serata all’insegna dell’allegria, proponendo Benvenuti al Nord, divertente film diretto da Luca Miniero. Una commedia spassosa e ricca di gag incentrate sugli stereotipi regionali che aveva fatto la fortuna del prequel, Benvenuti al Sud. Protagonisti della pellicola sono ancora una volta Alessandro Siani e Cludio Bisio.

Benvenuti al Nord, curiosità

La trama del film è ampiamente nota: Alberto ha ottenuto finalmente il trasferimento a Milano, dove arriva l’amico e collega campano Mattia, che dovrà dimostrare alla moglie di essere più maturo. Le vicende narrate, tutte a lieto fine, si intrecciano tra equivoci e colpi di scena che regalano più di una risata.

LEGGI ANCHE: — Gli errori in Benvenuti al Sud che non avete mai notato nel film: un errore è proprio da matita rossa

Tra le curiosità di Benvenuti al Nord che in pochi sanno, c’è il cameo del regista: Luca Miniero compare nel film come addetto al casello autostradale. La scena è spassosa perché è a lui che Mattia, interpretato da Siani, porge il passaporto invece dei soldi per pagare il pedaggio.

Nel cast che conferma gli attori principali – i già citati Bisio e Siani e Angela Finocchiaro e Valentina Lodovini – si aggiunge anche Paolo Rossi. Il comico interpreta il ruolo del direttore dell’ufficio postale in cui si trovano a lavorare i due protagonisti. Pare si sia ispirato all’ex ministro Brunetta per entrare al meglio nella parte.

Altre cose che non sapevate

Il film regala anche qualche citazione cinematografica e musicale. Ricordate quando Alberto inizia a dare tante testate alla porta del bagno, sfondandola? Non sembra anche a voi un omaggio all’iconica scena di Shining?

La pellicola omaggia anche i Beatles, questa volta servendosi di Mattia che attraversala strada sulle strisce insieme ad altri tre colleghi. I personaggi sono in fila l’uno dietro l’altro proprio come i membri della celebre band ritratta sulla copertina del disco Abbey Road.

C’è, infine, un’altra curiosità di Benvenuti al Nord che ha a che fare con la musica: durante i titoli di coda compare Emma Marrone che canta Volare, di Domenico Modugno attraversando set e quinte del film.