Scooby-Doo arriva per la prima volta al cinema: come tutto iniziò

Scopri le origini della più grande squadra investigativa della storia alle prese con l’avventura più misteriosa di sempre: dal 14 maggio arriva al cinema Scooby!

Arriverà al cinema il prossimo 14 Maggio grazie a Warner Bros. Pictures ‘Scooby!’ il film diretto da Tony Cervone (Space Jam). Si tratta della prima avventura d’animazione del simpatico cane investigatore e dei suoi amici che arriva sul grande schermo e ci svelerà come tutto ebbe inizio.

Nel film ritroveremo Shaggy, Fred, Velma, Daphne e ovviamente Scooby e vedremo il racconto inedito di come Shaggy e Scooby si sono incontrati, di come siano entrati a far parte della squadra investigativa Mystery Inc. Ci sarà ovviamente spazio anche per una nuova e misteriosa avventura , forse il caso più impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Ma le sorprese non finiscono qui: nel futuro del nostro amico a 4 zampe c’è un destino epico più grande di quanto ci si potrebbe immaginare!

A dare voce a Scooby nella versione originale è Frank Welker, al cui fianco troviamo Will Forte (Shaggy), Amanda Seyfried (Daphne), Gina Rodriguez (Velma) e Zac Efron (Fred).

In attesa di vederlo sul grande schermo dal 14 maggio 2020 distribuito da Warner Bros. Pictures, vi lasciamo con il trailer ufficiale del film.

Crediti foto@Warner Bros. Pictures