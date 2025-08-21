Dal 28 agosto al cinema il nuovo film di Alex Lutz con Karin Viard, presentato a Cannes, un racconto intimo e romantico che si svolge nell’arco di una sola notte: una clip in anteprima

Due passeggeri stanchi su un metrò affollato, al termine di una giornata di lavoro: un banale litigio che si trasforma in una chiacchierata e poi in qualcosa di più, un uomo e una donna sempre meno arrabbiati e sempre più attratti l’uno dall’altra che iniziano un misterioso gioco di seduzione e di crescente attrazione, che nei corridoi della stazione vengono goffamente travolti dalla passione all’interno di una cabina fotografica. Nell’arco di poche ore il loro rapporto diventa sempre più intenso, ma c’è una verità segreta da svelare che sarà chiara solo nel sorprendente finale della storia. Questo è Sconosciuti per una notte, regia di Alex Lutz (pluripremiato per Guy) che è anche il protagonista della storia insieme a Karin Viard: nei cinema italiani arriva il 28 agosto, distribuito da Wanted, dopo essere stato presentato a Cannes nella sezione Un Certain Regard.

SCONOSCIUTI PER UNA NOTTE esplora con eleganza e profondità il legame inatteso tra due sconosciuti che nell’arco di una sola notte si ritrovano a condividere fragilità, ricordi e desideri sospesi.

Una storia intima e sorprendente che indaga la solitudine contemporanea e la possibilità di incontrarsi davvero, anche solo per un momento, quando si ha il coraggio di abbassare le difese. Un film disperatamente romantico, dove accade tutto in una notte.

