“Scompartimento N.6”: emozionante road movie artico. Clip esclu

Dopo essere stato presentato al 74^ Festival di Cannes, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria, arriva al cinema dal 2 Dicembre grazie a Bim Distribuzione ‘Scompartimento N.6″ di Juho Kuosmanen. Opera seconda del regista finlandese, e tratto dall’omonimo romanzo di Rosa Liksom, il film è un road movie artico.

“I road movie parlano spesso di libertà. In macchina si può andare dove si vuole, ogni crocevia è una possibilità ma, tendenzialmente, penso che la libertà non sia un numero infinito di opzioni, PER ME è piuttosto la capacità di accettare i propri limiti. Un viaggio in treno è più come il destino. Non puoi decidere dove andare, devi semplicemente accettare quello che ti dà.”

Juho Kuosmanen – regista