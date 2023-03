Dal 23 febbraio è nelle sale cinematografiche Romantiche di Pilar Fogliati, film che segna il debutto alla regia della giovane attrice. Un esordio straordinario, che dimostra la grande sensibilità e gusto dell’attrice romana che porta sullo schermo quattro donne diverse tra loro ma accomunate da sogni, fragilità e la voglia di farsi strada nel mondo.

Il desiderio di passare dietro la macchina da presa per Pilar è nato dall’esigenza di uscire dalla superficialità che si portano dietro le imitazioni, che giocano su uno stereotipo un cliché, come ha raccontato durante la nostra intervista.

Se seguite il profilo Instagram di Pilar Fogliati avrete avuto modo già di conoscere Eugenia, Tazia, Uvetta e Michela.

“Purtroppo tutte e quattro vanno fanno parte di me! Ci provo a dire di no, ma in realtà tutte e quattro fanno parte di me. Di alcune ruberei qualcosa volentieri, mi sarebbero utili a volte. Una volta mi ricordo che dovevo parcheggiare e avevo difficoltà. Avevo preso da poco la patente e mi vergognavo a chiedere aiuto ad un perfetto sconosciuto, così ho preso in prestito Michela e ho fatto ‘scusami senti non è che mi. parcheggi… no perché cioè non lo so fare’ E non so perché ma farlo così mi ha dato il coraggio di chiedere una roba allucinante ad un estraneo. Ho pensato che alla peggio avrebbe detto ‘vabeh è una svampita me lo ha chiesto è divertente lo faccio’. A volte per avere un po’ più di coraggio nel fare delle cose che non so perché non mi concedo, attingo un po’ a questi caratteri femminili un po’ eccessivi.”

Pilar Fogliati – regista e attrice