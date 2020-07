Renato Pozzetto oggi, le ultime notizie su ‘Il ragazzo di campagna’: ecco che fine ha fatto e cosa fa oggi

Cosa fa oggi Renato Pozzetto? Che fine ha fatto l'attore de 'Il ragazzo di campagna' e di tanti altri film famosissimi? Ecco le ultime notizie su Renato Pozzetto

Il 14 luglio Renato Pozzetto compirà 80 anni: l’amatissimo attore milanese, che ha fatto parte della vita di tutti noi con i suoi film e i suoi pezzi di cabaret, è arrivato a questo traguardo ancora in buona forma, lontano dalla vita pubblica e dal lavoro ma sempre nei cuori dei suoi tantissimi fan.

Pozzetto ha creato, sia da solo che insieme al compagno di sempre Cochi Ponzoni, veri e propri tormentoni (ante-litteram!) che resistono al passare dei decenni, dal mitico “taaac” alla “vita l’è bela”, un pezzo immortale che abbiamo visto riproposto nel 2019 sul palco dell’Ariston insieme al gruppo Lo stato sociale.

Per festeggiare al meglio gli 80 anni di Pozzetto, Mediaset riproporrà, in prima e seconda serata, i suoi film più belli e amati, preceduti da speciali sul suo conto come “Pozzetto 80” (in onda dal 15 al 19 luglio su Cine 34, in seconda serata).

Da non perdere il 15 luglio 2020 il grande classico, “Il ragazzo di campagna”, su Rete 4 in prima serata.

————–

Che fine ha fatto Renato Pozzetto? L’attore e cabarettista lombardo, star di tante pellicole tra gli anni ’70 e i ’90, il 14 luglio compirà 78 anni che festeggerà sulle sponde del lago Maggiore insieme alla famiglia e all’amatissima moglie per cui – come ha fatto sapere a Libero Quotidiano – “ho fatto il pendolare tutta la vita. Ho amato solo lei”.

Sembrano ormai lontani i tempi de Il ragazzo di campagna o 7 chili in 7 giorni. Ecco com’è e cosa fa Renato Pozzetto oggi…

Monica Vitti è malata? Preoccupazione sulle sue condizioni di salute: ecco che fine ha fatto l’attrice

La sua carriera è stato un insieme dei trionfi, a partire dalle prime partecipazioni al Derby in coppia con Cochi Ponzoni. Poi l’approdo al cinema e il successo sul grande schermo, grazie ad un umorismo surreale, irriverente ed esilarante.

Renato Pozzetto oggi: ecco le ultime notizie sulla salute dell’attore

La sua ultima apparizione televisiva risale allo scorso ottobre, quando è stato ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. Apparso invecchiato e dimagrito, Pozzetto non ha tuttavia perso la sua ironia, pur solcata da qualche nota di amarezza.

Durante lo scorso anno si era vociferato molto riguardo ad una possibile malattia dell’attore, che aveva dovuto annullare alcuni impegni artistici per sopravvenuti problemi di salute.

— Che fine ha fatto Edwige Fenech? Ecco cosa fa oggi l’attrice e come si mostra oggi

Renato Pozzetto oggi: ecco come si è reinventato il protagonista de ‘Il ragazzo di Campagna’

Oggi Renato non smette di cercare il bello della vita, nonostante abbia dato tanto al cinema e al teatro italiani. Vive a Milano, vicino ai suoi figli, ma spesso si reca a Laveno, sul Lago Maggiore. Qui ha aperto da qualche anno una locanda con ristorante e 20 camere, reinventandosi imprenditore del settore alberghiero.

Ma Renato non ha mai dimenticato le sue umili radici: resta ancora una persona semplice, che ha sofferto la fame e gli stenti nella Milano della Seconda Guerra Mondiale…

In fondo, anche con l’età che avanza, Pozzetto rimane sempre il “ragazzo di campagna“ che ci ha fatto ridere al cinema nel lontano 1984.