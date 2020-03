Percorsi di visione: il grande cinema direttamente a casa. L’iniziativa di BIM

Si moltiplicano le possibilità per vedere il grande cinema in streaming: arriva Percorsi di visione, l'iniziativa di BIM Distribution.

Il difficile momento che stiamo attraversando ha messo in ginocchio tantissimi settori dell’economia tra cui quello del cinema. Ma sono tante le iniziative online per portare la magia del grande schermo nelle nostre case. Ed è con l’augurio di tornare presto a godere dei film nelle sale cinematografiche, che BIM Distribution lancia l’iniziativa Percorsi di visione.

Un modo per non rinunciare al cinema d’autore e scoprire o riscoprire storie capaci di entusiasmarci. Potrete scegliere tra due tipologie di Percorsi di visione: da Risate in Famiglia e Grandi Succesi. Tanti i titoli disponibili: dalla divertente commedia francese ‘La famiglia Bélier’ a La guerra dei bottoni, da La foresta dei pugnali volanti a The Iron Lady, non c’è che l’imbarazzo della scelta.



Ecco tutti i titoli che potrete vedere sulle piattaforme di streaming on line. E ricordate #IoRestoACasa

Percorso di visione Risate in Famiglia

Per chi è alla ricerca di un momento di buon umore e relax in compagnia di figli, compagni, nonni e nipoti, ma anche per chi è da solo, ecco una serie di commedie che sapranno strapparvi un sorriso!

Un tirchio quasi perfetto, di Fred Cavayé

Disponibile su: RAKUTEN TV – INFINITY – TIM VISION – CHILI – iTUNES – NOW TV – GOOGLE PLAY

Troppa grazia, di Gianni Zanasi

Disponibile su: RAKUTEN TV – INFINITY – CHILI

È arrivata mia figlia, di Anna Muylaert

Disponibile su: RAKUTEN TV – CHILI – iTUNES – GOOGLE PLAY

La famiglia Bélier, di Eric Lartigau

Disponibile su: RAKUTEN TV – CHILI – AMAZON PRIME VIDEO – GOOGLE PLAY – NETFLIX

Il piccolo Nicolas e i suoi genitori, di Laurent Tirard

Disponibile su: RAKUTEN TV – CHILI – iTUNES – GOOGLE PLAY – AMAZON PRIME VIDEO

Le vacanze del piccolo Nicolas, di Laurent Tirard

Disponibile su: RAKUTEN TV – CHILI – iTUNES – GOOGLE PLAY – AMAZON PRIME VIDEO



È arrivato nostro figlio, di Valérie Lemercier

Disponibile su: CHILI – iTUNES – GOOGLE PLAY – AMAZON PRIME VIDEO

Tutta colpa del vulcano, di Alexandre Coffre

Disponibile su: RAKUTEN TV – CHILI – iTUNES – TIM VISION – GOOGLE PLAY

La guerra dei bottoni, di Christophe Barratier

Disponibile su: CHILI – GOOGLE PLAY – NETFLIX

Percorso di visione Grandi Successi

Qui troverete i film acclamati da pubblico e critica, un elenco di pellicole da vedere e rivedere.

12 anni schiavo, di Steve McQueen

Disponibile su: RAKUTEN TV – CHILI – AMAZON PRIME VIDEO – NETFLIX – GOOGLE PLAY A Dangerous Method, di David Cronenberg

Disponibile su: RAKUTEN TV – CHILI – AMAZON PRIME VIDEO – iTUNES – GOOGLE PLAY I segreti di Brokeback, di Ang Lee

Disponibile su: RAKUTEN TV – CHILI – iTUNES – GOOGLE PLAY Il favoloso mondo di Amélie, di Jean-Pierre Jeunet

Disponibile su: RAKUTEN TV – AMAZON PRIME VIDEO – CHILI – iTUNES – GOOGLE PLAY The Iron Lady, di Phyllida Lloyd

Disponinile su: RAKUTEN TV – AMAZON PRIME VIDEO – CHILI – iTUNES – GOOGLE PLAY Persepolis, di Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi

Disponibile su: CHILI – iTUNES – GOOGLE PLAY Old Man and The Gun, di David Lowery

Disponibile su: RAKUTEN TV – AMAZON PRIME VIDEO – CHILI – iTUNES – INFINITY – TIMVISION Un affare di famiglia, di Kore-eda Hirokazu

Disponibile su: RAKUTEN TV – AMAZON PRIME VIDEO – CHILI – iTUNES – INFINITY Lei, di Spike Jonze

Disponibile su: RAKUTEN TV – CHILI – iTUNES – INFINITY – NETFLIX – GOOGLE PLAY I padroni della notte, di James Gray

Disponibile su: CHILI – AMAZON PRIME VIDEO – iTUNES – GOOGLE PLAY La foresta dei pugnali volanti, di Yimou Zhang

Disponibile su: CHILI – iTUNES – GOOGLE PLAY Shame, di Steve McQueen

Disponibile su: RAKUTEN TV – CHILI – NETFLIX – GOOGLE PLAY