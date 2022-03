Will Smith, la barzelletta sull’uomo con l’alopecia: cosa disse l’attore in tv ben 31 anni fa

Dopo lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar 2022, spunta un video degli anni '90 nel quale si vede Will Smith fare una battuta sull'alopecia

In questi giorni, Will Smith è sulla bocca di tutti dopo lo schiaffo rifilato a Chris Rock sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles alla cerimonia degli Oscar per una battuta del comico sull’alopecia di sua moglie Jada Pinkett. Quello che però in molti stanno facendo notare è che l’attore premiato per King Richard non è in realtà tanto distante dal comportamento che ha tentato di punire con quello schiaffo. Ma cosa avrà mai fatto?

LEGGI ANCHE :– Oscar 2022, Chris Rock in lacrime va a chiedere scusa a Will Smith? Il video dopo la premiazione che in pochi hanno visto

Spunta un video in cui Will Smith fa una battutaccia sull’alopecia piuttosto simile a quella di Chris Rock. Cosa disse l’attore 31 anni fa? Photo Credits: Kikapress

La battuta di Will Smith sull’alopecia: il video virale

La storia di oggi la conosciamo ormai tutti. Sul palco degli Oscar, Chris Rock ha fatto una battuta sull’alopecia della moglie di Will Smith Jada Pinkett, dicendo di non vedere l’ora di vederla nel seguito di G.I. Jane, film in cui Demi Moore si rasa i capelli a zero. È stato dopo questa battuta che Will Smith ha rifilato uno schiaffo al comico, gridandogli contro di non parlare di sua moglie.

Quello che però in molti non sanno è che molti anni fa anche Will Smith, ospite in televisione, fece una battuta simile. Era il 1991, ovvero l’epoca del principe di Bel Air, e vedendo un uomo affetto da l’alopecia il 22-enne Smith disse: “Deve passare la cera sulla sua testa ogni mattina“.

Qualcuno fa notare che si tratta di un episodio avvenuto ben 31 anni fa, quando Will Smith era ancora molto giovane e che non è quindi affatto paragonabile alla battuta di un 57-enne come Chris Rock. Altri invece ritengono che si tratti comunque di un caso di doppia morale da parte dell’attore. Voi come la pensate?

Photo Credits: Kikapress