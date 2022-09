Venezia79, day 2: Cate Blanchett e Alejandro G. Inarritu

La mostra del cinema di Venezia entra sempre più nel vivo: oggi attesi al Lido i premi Oscar Cate Blanchett e Alejandro G. Iñárritu.

Seconda giornata della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, nel segno di Cate Blanchett e Alejandro G. Iñárritu.

La bellissima interprete di Blue Jasmine (per citarne uno) è la protagonista di Tár per la regia di Todd Field. Il film, in concorso nella selezione ufficiale, racconta la figura della prima donna della storia a divenire direttrice di una delle più importanti orchestre tedesche.

>> Intervista a Rocio Muñoz Morales madrina della 79^edizione della Mostra del Cinema di Venezia

Anche il film di Iñárritu “BARDO, Falsa crónica de unas cuantas verdades“ è presentato nella sezione Concorso. Si tratta di un’esperienza immersiva epica e visivamente straordinaria, ambientata durante l’intimo e commovente viaggio di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. Dopo aver ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale deve tornare nel suo paese natale, ignaro che questo semplice viaggio lo spingerà verso una profonda crisi esistenziale.

Tutto su #Venezia79

Crediti foto@Kikapress