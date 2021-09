Venezia78 day 2: ‘È stato la mano di Dio’, arriva Paolo Sorrentino

Il sole continua a splendere alto sulla Mostra internazionale del Cinema di Venezia, e il secondo giorno di Venezia78 è nel nome di Paolo Sorrentino. Il regista è in concorso alla kermesse con il film ‘È stata la mano di Dio’, in cui Sorrentino parentado dalla sua vita porta sul grande schermo un racconto di formazione, un film sulla sensibilità come si legge nelle note del regista.

“È stata la mano di Dio è un racconto di formazione che mira, stilisticamente, a evitare le trappole dell’autobiografia convenzionale: iperbole, vittimismo, pietà, compassione e indulgenza al dolore, attraverso una messa in scena semplice, scarna ed essenziale e con musica e fotografia neutre e sobrie. La macchina da presa compie un passo indietro per far parlare la vita di quegli anni, come li ricordo io, come li ho vissuti, sentiti. In poche parole, questo è un film sulla sensibilità. E in bilico sopra ogni cosa, così vicino eppure così lontano, c’è Maradona, quell’idolo spettrale, alto un metro e sessantacinque, che sembrava sostenere la vita di tutti a Napoli, o almeno la mia.”

Paolo Sorrentino