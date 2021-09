Venezia78, day 1: arrivano Pedro Almodóvar e Penelope Cruz

Il primo giorno di Venezia78 è nel nome di Pedro Almodóvar e Penelope Cruz. Si entra subito nel vivo della kermesse

Finalmente ha preso il via il 1 settembre Venezia78, la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia che fino all’11 settembre regalerà tantissime emozioni. Il primo giorno è nel segno di Pedro Almodóvar che con Madres Paralelas torna alla kermesse in competizione dopo 33 anni. È anche il girono di Isabelle Huppert con Led Promesses e di qualche polemica per le difficoltà di accreditarsi per le proiezioni in sala.

Per poter assistere alle proiezioni e alle conferenze infatti, è necessario prenotarsi con tempi e modi ben precisi; purtroppo però nonostante i collegamenti tempestivi, molti accreditati non sono riusciti a prenotare il posto per le proiezioni. È successo anche a noi per diverse proiezioni e conferenze.

Ma almeno per oggi vogliamo lasciare spazio ai film e alle star che sono già arrivare al Lido, la ‘polemica’ la rimandiamo a domani.

Tra le star che hanno già regalato bellissimi momenti, ci sono Luisa Ranieri e Luca Zingaretti: bellissimi e innamoratissimi si sono concessi ai fotografi appena arrivati in laguna.

Crediti foto@Kikapress