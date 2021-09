Venezia 78 day 3, attesa finita: arrivano Dune e Spencer

È finalmente arrivato il giorno di Dune e di Spencer; due pellicole molto diverse tra loro. Dall'epica avventura alla tragica storia di Lady D

È finalmente arrivato il giorno di Dune e di Spencer; due pellicole molto diverse tra loro e molto attese qui alla mostra internazionale del cinema di Venezia.

Leggi anche: — Il ritorno di Jane Campion con ‘The power of the dog’

La prima è l’atteso film di Denis Villeneuve adattamento per il grande schermo dell’omonimo celebre best seller di Frank Herbert; un’epica avventura che arriverà al cinema in Italia dal 16 settembre. Il secondo invece, è l’opera di Pablo Larrain che affida a Kristen Stewart il compito di portare sul grande schermo la figura di Lady Diana.

Crediti foto: kikapress, ufficio stampa Warner Bros. Italia, Ufficio stampa 01 Distribution