'Opera senza autore' vince il Leoncino d'Oro 2018

Terzo film del regista premio Oscar dopo ‘Le vite degli altri’ (Premio Oscar Miglior Film Straniero nel 2007) e ‘The Tourist’, ‘Werk ohne Autor’ è un thriller psicologico epico su tre epoche della storia tedesca

Kurt Barnert è un artista che è riuscito a scappare dalla Repubblica Democratica Tedesca e vive nella Repubblica Federale. I suoi ricordi d’infanzia però sono legati al periodo sotto il regime Nazista e SED e non lo lasciano in pace. Quando incontra l’amore della sua vita nella studente Ellie, riesce a creare immagini che riflettono non solo il suo destino, ma il trauma di una generazione.

Il film arriverà al cinema dal 4 ottobre, grazie a 01 Distribution.

