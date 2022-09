Can Yaman e Chillemi a Venezia: imbarazzo per quella richiesta piccante. La risposta ironica dell’attore turco

A Venezia sono arrivati Can Yaman e Francesca Chillemi, subito protagonista di un paio di cori particolarmente imbarazzanti: cosa è successo

Sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia sono sbarcati anche Can Yaman e Francesca Chillemi, per presentare Viola come il Mare, la nuova serie televisiva nella quale sono protagonisti. Qualcosa però non è andata proprio come previsto e per i due è partito un momento davvero imbarazzante. Cosa sarà mai successo all’attrice siciliana e alla star turca?

Venezia: Francesca Chillemi e Can Yaman sommersi dai cori in Laguna

Andiamo con ordine. Giunti in Laguna, non appena hanno messo piede fuori dall’imbarcazione che li ha condotti fino al molo, Francesca Chillemi e Can Yaman sono stati subito travolti dai fotografi.

Protagonisti della nuova serie televisiva di Canale 5 ‘Viola come il mare‘, il gossip vocifera sui due già da un po’: e se oltre al sodalizio artistico sia nato anche uno ben più intimo?

Quei cori imbarazzanti per i protagonisti di Viola come il mare (e le loro risposte)

Fin qui tutto rimaneva nell’ambito del gossip, se non fosse che, appena sbarcati in Laguna, Francesca Chillemi e Can Yaman sono stati travolti da un paio di cori un po’ imbarazzanti.

Il primo è stato un “bacio bacio bacio” di fronte al quale l’ex Miss Italia ha risposto un “ma vaaaa” rivolto agli autori dei cori. Il secondo era un ben più spinto e in appropriato “Fate l’amore!” di fronte al quale l’attore turco ha risposto ironicamente con un “Il prossimo anno“.

Risposte e atteggiamenti diplomatici da parte dei due che non hanno voluto assecondare nemmeno per un secondo quei cori.

Di sicuro il momento è stato piuttosto imbarazzante, specie per Francesca Chillemi, sentimentalmente legata a Stefano Rosso, presidente del Vicenza Calcio e imprenditore attivo nel mondo della moda, dal quale ha una figlia nata nel 2016.

Photo Credits: Serie TV Viola come il Mare