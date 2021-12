Monica Bellucci strega buona in ‘La Befana Vien di Notte II – Le origini’: clip esclusiva

Il 30 Dicembre preparatevi ad entrare nel magico mondo delle streghe con ‘La Befana vien di notte II – Le origini’ film diretto da Paola Randi e distribuito da 01 Distribution.

A vestire i panni della potentissima strega Dolores è Monica Bellucci, che vi mostriamo in questa clip esclusiva. Al suo fianco troviamo Fabio De Luigi, Zoe Massenti e Herbert Ballerina. Un film che racconta come ha avuto origine una delle feste più attese dai bambini e che secondo Fabio De Luigi “è la più misteriosa di tutte”

“Tutti abbiamo avuto paura almeno un po’ della Befana, questa strega che arriva il 6 gennaio portando caramelle ai bambini buoni e carbone a quelli cattivi. Ma in questo film, penso che sia vista più come una fata piuttosto che come una strega. Dolores è una strega buona, che salva e protegge i bambini, diventando per loro come una madre o una nonna”

