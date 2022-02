Harry Potter, ve lo ricordate Neville? Oggi è irriconoscibile: la trasformazione di Matthew Lewis in sex symbol

Matthew Lewis ha interpretato per 8 film Neville Paciock, affrontando insieme a lui la trasformazione da anatroccolo in cigno: ecco cosa ha raccontato l'attore

Sono cresciuti molto bene gli attori che hanno recitato nella lunga e avvincente saga di J. K. Rowling – Harry Potter – sfondando più o meno tutti nel mondo del cinema (su tutti Emma Watson e Daniel Radcliffe), ma un attore in particolare oggi è letteralmente irriconoscibile.

Matthew Lewis Harry Potter, oggi è irriconoscibile

Se a molti il nome Matthew Lewis non suscita grandi ricordi, forse Neville Paciock vi fa venire in mente il maghetto paffutello e coi denti storti che spesso era oggetto di scherno dai suoi colleghi della scuola di magia di Hogwarts.

Il ragazzino timido e impacciato, che combinava un disastro dietro l’altro durante le lezioni di magia, oggi è magicamente diventato un sex symbol. Apparso sulla copertina del magazine Attitude, l’attore 25enne – infatti – ha sfoggiato un fisico scolpito, con addominali in bella mostra, sguardo sensuale e una sicurezza di fatto sconosciuta ai tempi di Harry Potter.

In un’intervista di qualche tempo fa, Matthew Lewis ha svelato che per contratto, per interpretare Neville Paciock doveva indossare un ‘costume da grasso’, scarpe di due misure più grandi e che ha potuto sistemare i denti storti solo una volta terminata la saga.

“Avere 15 anni nel mezzo della pubertà e dover indossare una pancia finta -ha raccontato Lewis a People- “(pensavo, n.dr) Ci sono ragazze in giro. Ho questo vestito grasso ogni giorno. Nessuno sa che indosso questa dannata cosa, pensano tutti che sia grasso”. Ora, come attore, dico: Perché ti sei mai lamentato di questo? Sei l’uomo più fortunato del mondo”

Matthew è rimasto in ottimi rapporti con gli ex compagni di set, tra cui anche Tom Felton, il biondo Draco Malfoy: è stato proprio lui, in febbraio, a commentare in modo ironico una foto social di Matthew Lewis ispirata al mondo di Harry Potter.

L’ex Neville si è fatto scattare una foto davanti al castello di Hogwarts negli Universal Studios di Orlando, ed ha aggiunto la didascalia: “C’è una tempesta in arrivo, Harry”. Tra gli altri è spuntato il commento ironico di Tom: “Ero il suo bullo”

Oggi si è preso una bella rivincita Matthew, insignito anche di una Laurea ad Honorem presso l’Università di Leeds, per il suo significativo contributo alle arti e alle opere di carità.

Dopo Harry Potter

Nonostante Harry Potter sia stato il suo trampolino di lancio, Matthews Lewis sta cercando di farsi conoscere per i suoi progetti e lavori attuali.

L’attore nel corso di un’intervista al podcast Inside of you ha spiegato: “Questo può essere frustrante, non che io sia frustrato da qualsiasi cosa abbia a che fare con Harry Potter, ma è come se tu avessi quella voce nella tua testa che dice, ‘Ehi, sai tutto quel lavoro che hai fatto negli ultimi 10 anni, nessuno l’ha visto. A nessuno importa”.