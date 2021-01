Un amicizia di lunga data quella tra Massimo Boldi e Christian De Sica, celebrata sul grande schermo e anche sui social

Venerdì 15 gennaio andrà in onda su Canale 5 ‘Amici come prima’ film che ha segnato il ritorno sul grande schermo della coppia Boldi De Sica. Il film uscito nel 2018, vedeva il duo di attori tornare a lavorare insieme dopo 13 anni ed è stato il film italiano più visto nella stagione cinematografica 2018-2019.

Massimo Boldi e gli auguri speciali per Christian De Sica su Instagram: cosa ha detto sul suo amico ritrovato

Massimo Boldi e Christian De Sica sono tornati poi a lavorare insieme ancora una volta, diretti da Neri Parenti nel film ‘In Vacanza su Marte‘ uscito su Amazon Prime Video lo scorso 13 dicembre 2020. Un sodalizio e un’amicizia tornata a splendere, e dimostrata non solo sul grande schermo ma anche sui social. Il 5 Gennaio è stato il compleanno di Christian De Sica e l’amico Boldi lo ha festeggiato anche con un video messaggio su Instagram:

“Centoventi di questi gironi Christian – scrive l’attore a corredo del video – Ti voglio bene amico mio”.

70 le candeline spente da De Sica e Boldi, sempre su instagram, ci tiene a sottolineare come li porti splendidamente.

Un affetto e un legame sincero quello tra i due attori, che in occasione dell’intervista per il film Amici come prima, sottolinearono come sul set sembrava che il tempo non fosse passato e che avessero continuato a lavorare insieme.

“E’ stato come se fosse passata solo una notte, non tredici anni. – raccontò Boldi – Come se ci fossimo lasciati la sera prima con un ciao ci vediamo domani. E quel domani è arrivato”.

