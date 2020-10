Marvel 616: serie antologica che ‘vendica’ i personaggi ‘dimenticati’

In arrivo da novembre su Dinsey+, MArvel 616 la nuova serie antologica che illumina il mondo segreto dell'Unvierso Marvel.

Sarà disponibile dal 20 Novembre in streaming sulla piattaforma Disney+ Marvel 616, la serie antologica che vi porterà alla scoperta dei personaggi Marvel ‘dimenticati’.

“Stan diceva sempre che l’Universo Marvel, è il mondo fuori dalla finestra. La gente doveva trovare dei personaggi in cui identificarsi”

Inizia così il trailer di Marvel 616: 8 episodi firmati da 8 grandi registi che porteranno sul piccolo schermo la storia di personaggi e creatori che hanno dato vita allo straordinario Universo Marvel. Una docuserie che in ogni appuntamento metterà in luce gli artisti Marvel di fama mondiale, le donne pionieristiche di Marvel Comics e tutti quei personaggi ‘dimenticati’.

Prodotta da Marvel New Media e Supper Club, vede come produttori esecutivi Joe Quesada, Shane Rahmani, Sarah Amos, John Cerilli, Harry Go e Stephen Wacker per Marvel; Jason Sterman, Brian McGinn e David Gelb per Supper Club.

In attesa di vederla su Disney+ vi lasciamo al trailer ufficiale. L’appuntamento è in streaming a partire dal 20 novembre.

Titoli degli episodi ed elenco dei relativi registi:

“Più in alto, più lontano, più veloce” diretto da Gillian Jacobs

“Oggetti smarriti” diretto da Paul Scheer

“Tutti in costume!” diretto da Andrew Rossi

“Artigiani incredibili” diretto da Clay Jeter

“Il Metodo Marvel” diretto da Bryan Oakes

“Spider-Man giapponese” diretto da David Gelb

“Sotto i riflettori” diretto da Alison Brie

“Fuori dalla scatola” diretto da Sarah Ramos

Crediti foto@Ufficio Stampa_The Walt Disney Studios