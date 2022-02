“Marry Me”: Owen Wilson dice ‘si’ a Jennifer Lopez. Clip in esclusiva del film

Dal 10 Febbraio lasciatevi coinvolgere da una non convenzionale proposta di matrimonio: arriva Marry Me, con Owen Wilson e Jennifer Lopez

Dal 10 Febbraio arriva al cinema con Universal Pictures Italia “Marry Me – Sposami” con Owen Wilson e Jennifer Lopez, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva. Commedia romantica e moderna, racconta un’improbabile storia d’amore tra due persone diverse tra loro ma alla ricerca di qualcosa di vero in un mondo dove il valore di ciascuno è dettato dalla quantità di “mi piace” e numero di follower.

LEGGI ANCHE :– Biancaneve e il cacciatore, gli errori nel film con Kristen Stewart che non avevi notato

(from left, center) Charlie Gilbert (Owen Wilson) and Kat Valdez (Jennifer Lopez) in Marry Me, directed by Kat Coiro.

Sinossi ‘Marry Me’

Kat Valdez (Lopez) fa parte della power couple più sexy al mondo assieme alla nuova stella della musica Bastian (interpretato da Maluma, al suo debutto cinematografico). Mentre la hit eseguita da Kat e Bastian, intitolata “Marry Me”, sale inesorabile in vetta alle classifiche, i due stanno per unirsi in matrimonio dinnanzi ad una folla di fan, in una cerimonia che verrà trasmessa contemporaneamente su più piattaforme.

Docente di matematica al liceo, il divorziato Charlie Gilbert (Owen Wilson) viene trascinato al concerto dei due cantanti da sua figlia Lou e dalla sua migliore amica. Quando Kat, a pochi secondi dall’inizio della cerimonia, scopre che Bastian l’ha tradita con la sua assistente, la sua vita prende una piega imprevista e, mentre ha un tracollo sul palco, comincia a mettere in discussione amore, verità e fedeltà.

Mentre il suo mondo ovattato va lentamente in pezzi, dal palco fissa lo sguardo su uno sconosciuto, uno a caso e dichiara: ‘Sposerò te’.

Il momento del fatidico sì, o meglio del fatidico ‘Ok’

Nella clip esclusiva che vi proponiamo, viene mostrato il momento del fatidico sì, o meglio del fatidico ‘Ok’. Già perché non è facile dire si ‘lo voglio’ sul palco durante un concerto con una folla di fan che ti grida contro. Diretto da Kat Coiro con brani inediti di Jennifer Lopez e Maluma, Marry Me vi aspetta al cinema dal 10 Febbraio.

Crediti foto@Ufficio stampa Universal Pictures Italia