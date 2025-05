Simone Susinna è cattivissimo Nunzio di ‘Malamore’: «È completamente lontano dalla mia personalità. Non è stato facile affrontarlo».

Dall’8 maggio arriva al cinema Malamore, primo lungometraggio diretto da Francesca Schirru. Un film intenso che esplora i temi della libertà, del potere e della fragilità umana raccontando la storia di personaggi che lottano per trovare il proprio sé in un contesto brutale e a tratti claustrofobico.

Con un background che spazia dalla danza al teatro e nei comporti cinematografici, Francesca Schirru porta tutta la sua esperienza nella regia di questo film.

«Tutte le esperienze che ho fatto, anche se apparentemente molto diverse tra loro, mi sono servite tantissimo. La danza, ad esempio, mi ha aiutata nella gestione del rapporto con gli attori e nello sviluppo dello spazio scenico», ha raccontato la regista durante la nostra intervista.

Malamore: i suoi personaggi e la loro profondità

Uno degli aspetti più interessanti del film è la profondità dei suoi personaggi. Giulia Schiavo che nel film interpreta Mary, ha descritto il suo personaggio come una figura complessa che combatte per essere ascoltata in un mondo che la vuole silenziosa.

«È stato un viaggio introspettivo doloroso – spiega nella nostra intervista – che mi ha cambiata come attrice e come persona».

Carmela è invece interpretata da Antonella Carone; una donna potente e fragile intrappolata in un ruolo di carnefice e vittima allo stesso tempo. «Carmela – dice – è come un monolite che si sgretola lentamente, rivelando tutta l’umanità di un personaggio mai completamente buono o cattivo».

Simone Susinna e la ricerca della solitudine per dare vita a Nunzio

Due donne diverse tra loro ma accomunate dallo stesso uomo Nunzio, la figura sicuramente più crudele di questa storia, interpretato da Simone Susinna.



«È un personaggio che non ha molti lati postivi ed è molto lontano dal mio modo di essere. Non è stato facile costruirlo, ma grazie alla regista e ai miei colleghi siamo riusciti a dare vita a questo mostro. – spiega Susinna ai nostri microfoni – L’unico aspetto positivo che può avere, è l’amore sincero che ha per sua moglie Carmela, il senso di protezione che ha per lei. Un amore completamente diverso da quello tossico che ha con la sua amante Mary».

C’è dolcezza nello sguardo di Susinna mentre parla di questa esperienza, che ha richiesto una preparazione intensa.



«È un personaggio completamente lontano dalla mia personalità, dal mio modo di essere nella vita reale. E non è stato facile affrontarlo. Ma insieme a Francesca Schirru abbiamo fatto un lavoro eccezionale che mi ha aiutato tantissimo. Mesi di preparazione dove, dopo aver studiato con lei, tronavo a casa e mi chiudevo in una solitudine cercando di capire e trovare quella che vive Nunzio».



Nel cast troviamo anche Antonio Orlando nel ruolo di Michele, braccio destro di Nunzio e amico di infanzia di Mary, e Simon Grechi che interpreta Giulio rappresentazione dell’illusione di libertà che a volte ci troviamo a vivere.



Vi lasciamo alla nostra intervista al cast e alla regista di Malamore ricordandovi che l’appuntamento è nelle sale cinematografiche a partire dall’8 maggio grazie a 01 Distribution.

Foto: Ufficio stampa 01 Distribution