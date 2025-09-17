Cinque serate gratuite a Roma per scoprire come nascono film, documentari e podcast, incontrando i loro autori e partecipando a masterclass dedicate

Dal 25 settembre al 20 novembre, Parrot (Via dei Bruzi, 6 – Roma) ospita MAKE – Incontri, un nuovo ciclo di appuntamenti dedicato al dietro le quinte della creazione multimediale. Ideato dal regista e autore Massimiliano Carboni e realizzato in collaborazione con Studio Rumore, MAKE si trasforma in un vero e proprio programma di formazione e confronto, portando nella Capitale autori e autrici del panorama contemporaneo per raccontare come nascono film, documentari e podcast creati.

Ogni incontro è gratuito, con prenotazione obbligatoria, e prevede la proiezione di un film o un documentario, seguita da un dialogo con i creatori e dalla presentazione di una masterclass che si terrà nei mesi successivi. Un’occasione unica per chi lavora – o sogna di lavorare – nel mondo dell’audiovisivo, ma anche per chi ama il cinema, le storie vere e la possibilità di vedere cosa succede “dietro la macchina da presa”, permettendo di scoprire il lavoro che c’è per fare un film.

«Si tratta di un progetto pratico – spiega Massimiliano Carboni – l’idea di MAKE è nata per simulare una produzione reale e permettere ai partecipanti di mettersi alla prova con competenze tecniche, creative e organizzative. Gli incontri sono pensati per chi vuole capire davvero come si intrecciano creatività e produzione».

Make, il programma

Giovedì 25 settembre – ore 21

Padiglione 25. Diario degli infermieri di Massimiliano Carboni

Un viaggio nel cuore della riforma psichiatrica italiana, attraverso le voci dimenticate degli infermieri che negli anni ’70 sfidarono l’istituzione manicomiale. Presentazione masterclass: Scrittura per il documentario, per imparare tecniche che fanno la differenza.

Giovedì 9 ottobre – ore 21

Nieto 133 di Claudia Gatti, Riccardo Cocozza, Florencia Santucho

Una saga familiare che attraversa la storia dell’Argentina tra dittature, desaparecidos e ricerca di identità, un racconto reso pieno di emozioni grazie al lavoro di chi lo sa creare. Presentazione masterclass: Creazione di un podcast (3 giorni)

Giovedì 23 ottobre – ore 21

Corpo a corpo. Il viaggio di Lorenzo Antonioni

Un racconto visivo dove arte, sport e classicità si incontrano, dal Museo Archeologico di Napoli alle sculture di Mitoraj. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere metodi per fare produzioni artistiche. Presentazione masterclass: Raccontare un artista con il linguaggio documentario

Giovedì 6 novembre – ore 21

Il giovane Karl Marx di Raoul Peck, presentato da Alice Iammartino

Un film che esplora identità e diritti negati, unendo storia collettiva e vicende personali, un’opera realizzata con cura. Presentazione masterclass: Distribuzione indipendente

Giovedì 20 novembre – ore 21

Giulia mia cara! Giorgio di Maria Mauti

Un ritratto intimo di Giulia Lazzarini e del suo legame artistico con Giorgio Strehler, fra lettere, ricordi e teatro, che impegna e soddisfa chi partecipa alla sua creazione. Presentazione masterclass: Scrittura in post-produzione di un documentario

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Prenotazioni: info@studiorumore.it

MAKE – Incontri è l’occasione giusta per scoprire da vicino i mestieri dell’audiovisivo, conoscere i protagonisti delle storie che amiamo e lasciarsi ispirare da nuove visioni creative. Conferma la partecipazione per partecipare a questo appuntamento affascinante.