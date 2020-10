L’Islam de Cuba si scopre al Festival della Diplomazia 2020

La giovane regista Marzia Rumi, racconta la convivenza tra due culture in 'Isalm De Cuba'. Ecco il trailer

All’interno dell’ XI edizione del Festival della Diplomazia, sarà presentato il documentario Islam de Cuba diretto da Marzia Rumi di cui vi mostriamo il trailer.

Sullo sfondo dei complessi meccanismi geopolitici alla base dei rapporti fra Cuba e l’Islam, film racconta la convivenza tra due culture come quella islamica e cubana attraverso le vita di tre protagonisti.

In un Paese in cui musica e ballo scorrono nelle vene della gente, in cui la carne di maiale è l’unica presente e il rum la bevanda nazionale, ci sono persone che, nonostante tutto, hanno trovato nella religione islamica una bussola di vita.

Il Festival della Diplomazia quest’anno di svolgerà in maniera ibrida, in presenza e online, dal 19 al 30 ottobre a Roma.

Vi lasciamo con il trailer del film ‘Islam De Cuba’.

