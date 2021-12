Javier Barem è ‘Il capo perfetto’ nel film candidato agli Oscar per la Spagna. Ecco una clip in esclusiva

Abile affascinante e manipolatore: Javier Bardem è 'Il capo perfetto' nel film diretto da Fernando León De Aranoa

Il 23 Dicembre arriva al cinema ‘Il capo perfetto’ film diretto da Fernando León De Aranoa e candidato agli Oscar per rappresentare la Spagna. Nei panni del protagonista, un abile affascinante e manipolatore uomo c’è Javier Bardem.

“È l’uomo con il dito sulla bilancia – spiega il regista – il burattinaio che tira i fili di tutti i personaggi e della rappresentazione”

Ma la nomina per un premio, lo porterà ad agitarsi e a commettere comici errori che lo obbligheranno a dimostrare che lui è veramente il capo perfetto.

Vi lasciamo alla clip in esclusiva del film, ricordandovi che l’appuntamento al cinema è dal 23 Dicembre.

Il capo perfetto: sinossi

Blanco (Javier Bardem), proprietario di una storica azienda spagnola di bilance industriali, amato e stimato dai dipendenti per la sua grande umanità, è in gara con la sua impresa per un premio di eccellenza locale. Considerato da tutti e da se stesso un capo magnanimo, è disposto a qualunque cosa pur risolvere i problemi dei suoi dipendenti affinché non riducano la produttività e gli consentano di aggiudicarsi l’ambito riconoscimento. E mentre la tensione sale per la visita di ispezione della commissione del premio, Blanco inizia a collezionare una serie di errori e comici disastri che lo porteranno a dover dimostrare di essere davvero un capo perfetto…



