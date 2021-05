It, gli errori nel film horror che non hai mai notato prima Foto

Domenica 2 maggio Italia 1 propone una prima serata da brividi con la messa in onda di IT film del 2017 diretto da Andrés Muschietti e tratto dall’omonimo romanzo popolare di Stephen King. Nonostante il film sia stato un successo e abbia ricevuto il plauso anche del celebre scrittore, ci sono degli errori al suo interno. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, It su Italia 1: 10 curiosità che non sapevi sul film di Muschietti Quando George con il suo indimenticabile impermeabile giallo cammina sotto la pioggia, il walkie talkie che ha cambia spesso tasca: in un’inquadratura appare nella tasca di destra per poi passare nella successiva in quella di sinistra. E ancora all’inizio del film sempre George disegna uno stile sul vetro appannato che scompare del tutto nell’inquadratura successiva e poi riappare per dissolversi lentamente nella inquadratura dopo. Beverly mentre è chiusa nel bagno della scuola spenge la sigaretta con la mano destra, ma nell’inquadratura successiva dall’alto la sta spegnendo con la sinistra. E sempre Beverly, dopo aver ricevuto una pioggia di acqua sporca e rifiuti in bagno, dalla quale si è protetta facendosi scudo con lo zaino, appare pulita e con ‘lo scudo’ immacolato uscendo da scuola. A casa di Eddie l’orologio segna le 11.15 quando i ragazzi escono, ma l’orologio pubblico nell’inquadratura successiva segna le 15:50 e successivamente ancora nella biblioteca il tempo scandito è quello delle 10:50 Questi sono solo alcuni degli errori presenti nel film, lasciamo voi il piacere di aguzzare la vista per trovare gli altri; magari It in questo modo vi farà un po’ meno paura. Crediti foto@Ufficio stampa Warner Bros Italia