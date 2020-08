Io sono leggenda: curiosità e retroscena

Pellicola cult dell’ultimo decennio, “Io sono leggenda” – in onda venerdì 28 agosto in prima serata su Italia 1 – cela ancora qualche segreto. “Io […]

“Io sono leggenda”: retroscena e dietro le quinte.

Il film con la regia di Francis Lawrence, uscito nel 2007, infatti, fu vero e proprio caso cinematografico e ancora oggi, a distanza di 8 anni, nasconde alcuni retroscena decisamente “curiosi”.

“Io sono Leggenda”, innanzitutto, non doveva rimanere l’unico progetto della serie, bensì doveva essere seguito da un vero e proprio prequel, ossia un altro film dal titolo “I Am Legend: Awakening”, che avrebbe dovuto raccontare l’antefatto della storia narrata.

Purtroppo, però, la pellicola in questione non vide mai la luce.

L’uscita dell’ipotetico prequel era infatti prevista per il 2011, ma in occasione di un’intervista pubblica, il regista Francis Lawrence, sottolineò poi che il progetto era stato definitivamente abbandonato dati i problemi di produzione.

A proposito di rivelazioni, un’altra curiosità legata al film “Io sono leggenda” riguarda la conferenza stampa di presentazione tenutasi in Giappone.

In quell’occasione Will Smith, protagonista del film, rivelò in anteprima a tutti i presenti il finale, “spoilerando” di fatto storia e colpo di scena finale.

I giornalisti furono quindi sottoposti al divieto di diffondere la notizia…non si sa se sotto compenso o meno.

Altri retroscena e curiosità da sapere riguardano il cast di “Io sono Leggenda”.

La produzione del film, infatti, non aveva pensato immediatamente alla squadra artistica che poi l’ha formato.

Prima di puntare sul regista Francis Lawrence, i produttori si orientarono su Guillermo Del Toro che, impegnato nelle riprese di “Hellboy II: The golden Army” – uscito nel 2008 e rivelatosi flop – decise di rifiutare l’offerta.

Del Toro non fu l’unico a rifiutare di far parte del cast di “Io sono leggenda”: per il ruolo di protagonista, infatti, prima di Will Smith, furono presi in considerazione Tom Cruise, Mel Gibson, Daniel Day-Lewis, Nicolas Carige e Michael Douglas.

Solo dopo il loro rifiuto, il ruolo di protagonista cadde su Will Smith, che nella pellicola oltretutto appare con sua figlia.

Marlene Ville, la piccola che recita nel film accanto all’attore, è infatti la sua figlia naturale, Willow Smith, oggi alle prese con la carriera musicale.

A proposito di “famiglia “, sul set Will Smith si affezionò così tanto al cane co-protagonista da pensare addirittura di adottarlo.

Il padrone della bestiola, però, anche allenatore del cane, non volle cedere il suo tesoro all’attore.