Infintity+ ricorda Monica Vitti, con una selezione di titoli interpretati dall’amata attrice

Monica Vitti iconica attrice del cinema italiano: Infinity+ la celebra con una selezione di indimenticabili pellicole

La notizia della scomparsa di Monica Vitti ha gettato il mondo del cinema e non solo nella tristezza. Per celebrare e ricordare questa straordinaria e iconica interprete che nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi tra cui un Leone d’Oro e un Orso d’Argento al Festival di Berlino (oltre a cinque David di Donatello, tre Nastri d’Argento, dodici Globi d’oro e un Ciak d’oro alla carriera), Inifit+ propone una selezione di titoli memorabili.

A cominciare dalla versione restaurata da Infinity+ di Deserto Rosso, il nono film di Michelangelo Antonioni, il primo a colori, ambientato a Ravenna. Monica Vitti interpreta Giuliana, una giovane donna sposata con Ugo, con cui trascina un matrimonio in crisi.

Teresa la ladra, tratto dal romanzo “Memorie di una ladra” di Dacia Maraini in cui Vitti interpreta una donna con un trascorso tormentato, costretta a rubare per vivere.

Ne L’anatra all’arancia Monica Vitti recita al fianco di Ugo Tognazzi nei panni di una coppia che porta avanti il proprio matrimonio tra vari tradimenti.

La proposta prosegue poi con Non ti conosco più amore, divertente commedia con Johnny Dorelli, Gigi Proietti e Franca Valeri in cui la protagonista, in un raptus di follia, fa in modo che il marito fedifrago sia internato in una clinica psichiatrica; e A mezzanotte va la ronda del piacere, con Giancarlo Giannini, Vittorio Gassman, Claudia Cardinale e Renato Pozzetto in Monica Vitti interpreta Tina, una donna accusata di aver ucciso il marito e che si dichiara innocente.

