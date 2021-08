Immaturi, il viaggio: gli errori nel film che non hai mai notato prima: c’entra anche l’Amatriciana

Nel 2012 usciva 'Immaturi - il viaggio', film di Paolo Genovesi che contiene un errore grave sull'amatriciana

Sabato 14 Agosto Canale 5 propone in prima serata ‘Immaturi – Il viaggio’ film diretti da Paolo Genovese del 2012.

Sequel del precedenti ‘Immaturi’ il film riaprte proprio da dove si era concluso il primo. I 6 amici dopo aver ridato la maturità, decidono di partire alla volta di Paros in Grecia per fare il ‘viaggio della maturità’ che non fecero quando erano giovani.

Protagonisti della storia sono Raoul Bova, Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu ed Ambra Angiolini. Il film è stato un successo, e nei primi tre mesi di programmazione ha incassato più di 11 milioni di euro. Ma gli errori ci sono e uno è veramente madornale!

Nella scena della cena in cui i genitori dicono a Memphis che potrebbe cenare anche fuori qualche volta, Ricky beve del fino bianco ma quando viene inquadrato il bicchiere, il vino è rosso. Così come cambia colore la camicia di Raoul Bova. Quando fa colazione e poi esce in macchina parlando al telefono con la madre, indossa una camicia chiara con una cravatta rossa a righe bianche. In macchina però, indossa una camicia scura che torna ad essere chiara quando entra in ospedale!

Per gli amanti del calcio, l’errore di Luca Bizzarri potrà sembrare imperdonabile. Riferendosi al mondiale del 1982 dice “Mentre Tardelli urlava campioni del mondo”. In realtà fu Nando Martellini ad urlo per bene tre volte, mentre il calciatore urlò goal dopo aver messo la palla in rete.

Ma l’errore più grave, che potrebbe far inorridire molti di voi, riguarda uno dei piatti simbolo di Roma: l’Amatriciana. La chef Francesca (Ambra Angiolini) chiede a Ivano (Alessandro Tiberi) di passarle lo scalogno per fare l’amatriciana. Ma tutti sanno che questo ingrediente non è contemplato nella ricetta. Un errore da matita rossa.

