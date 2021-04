Il serial killer delle influencer: arriva Reverse il nuovo film di Mauro John Capece

Mauro John Capece torna dietro la macchina da presa e dirige un legal thriller 4.0. Dal 21 aprile disponibile sulle principali piattaforme

Dal 21 aprile su Sky Prima Fila, Chili, The Film Club, AppleTV e Google Play arriva ‘Reverse’ di Mauro John Capece. Un legal thriller fitto di colpi di scena, dal sapore retrò in cui vittima e carnefice si sovrappongono in un gioco di morte e colpevolezza, finzione e violenza psicologica. Nel cast Corinna Coroneo, Adrien Liss, Klaudia Pepa.

“È un film a cui tengo molto” Mauro john capece ai microfoni di funweek

“Dopo la mia trilogia della riflessione composta da La Scultura, SFashion e La Danza Nera, Reverse è il primo di una nuova personale trilogia, quella dei film della sensazione. Passare dal film d’autore a quelli più cari al pubblico è una novità molto importante per la mia carriera e per farlo non potevo che scegliere un legal Thriller pieno di colpi di scena. Un film al cardiopalma”.

Un’esperienza per certi aspetti molto complicata come racconta Corinna Coroneo . “Abbiamo girato chiusi quasi completamente in un’unica location ma è stata comunque un’esperienza unica ed entusiasmante”.

Al centro della vicenda Giulia (C. Coroneo) è un investigatrice incaricata dal suo capo di ottenere dal serial killer Matteo Muzzi, dichiarato schizofrenico dagli psichiatri e di fatto non perseguibile penalmente, una confessione lucida un Reverse appunto così da poterlo incriminare definitivamente.

Vi lasciamo alla nostra intervista con il regista di Reverse Mauro John Capece e con gli attori protagonisti Corinna Coroneo e Adrien Liss.

Crediti foto: Bielle Re via HF4