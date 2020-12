In occasione del trentennale del celebre film, si torna a parlare di una parte quarta: ma ecco cosa ha dichiarato Coppola al New York Times

La saga cinematografica de Il Padrino, tratta dagli omonimi romanzi di Mario Puzo e diretta da Francis Ford Coppola, ha fatto la storia del cinema: tre film con un cast impressionante, da Marlon Brando ad Al Pacino a Robert De Niro, che hanno riscosso un successo praticamente planetario.

Il Padrino 4 Francis Ford Coppola: “Potrebbe esserci un Padrino 4, 5 e 6”

Il terzo film de Il Padrino, uscito nel 1990, per Francis Ford Coppola è stato quello conclusivo: in occasione del trentennale della pellicola e dell’uscita della riedizione del terzo capitolo della saga però si è tornati a parlare della possibilità di una quarta parte.

LEGGI ANCHE: — Il Padrino è esistito veramente? La vera storia sul personaggio del film

L’idea sarebbe stata quella di seguire l’iter narrativo della parte II, con De Niro ancora nei panni di Vito Corleone negli anni ’30, Di Caprio in quelli di Santino Corleone e Andy Garcia come Vincent Corleone, salito al potere negli anni ’80 ma in grado di rovinare tutto con il suo pessimo carattere.

Spunti narrativi sui Corleone negli anni ’30 sono arrivati anche dal romanzo “The Family Corleone” di Edward Falco, pubblicato nel 2012 e basato su una sceneggiatura inedita di Puzo, che scatenò battaglie legali da parte della casa produttrice Paramount contro gli eredi di Puzo e che terminò con un accordo.

La Paramount ha recentemente dichiarato al New York Times che il quarto Padrino è sempre una possibilità, tutto dipende dalla storia giusta. Quanto al coinvolgimento di Coppola, lui ha dichiarato: “Potrebbe benissimo esserci un Padrino 4, 5 e 6″, ma che lui, non amando tornare sulle vecchie pellicole, non li dirigerà. “Non li farò. Ma io sono un vecchio. Ho sentito un senso di completezza dopo il primo. Ho sentito che il primo film aveva tutta la storia che avevo visto nel libro”, ha concluso il grande regista.