Lady Gaga e Adam Driver sono i protagonisti del nuovo film di Ridley Scott sull'omicidio di Maurizio Gucci.

C’è grande curiosità ed attesa per il nuovo film di Ridley Scott ‘House of Gucci’. La data di uscita è prevista per novembre 2021 e nel cast troviamo Adam Driver e Lady Gaga.

Le riprese sono già cominciate e attualmente si stanno svolgendo a Milano. E finalmente è arrivata anche la prima foto delle due star nei panni rispettivamente di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani.

