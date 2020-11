Milioni di fan di tutto il mondo si sono chiesti il perché la cicatrice di Harry fosse a forma di fulmine: la risposta arriva direttamente dalla Rowling

Perchè la cicatrice sulla fronte di Harry Potter è proprio a forma di fulmine? E’ una domanda che l’informatissimo fandom della saga si è fatto molte volte. Abbondano infatti, sin da quando è stato pubblicato il primissimo libro su Harry Potter, le ipotesi sulla cicatrice sulla fronte del maghetto e sul perché sia a forma di fulmine. J.K. Rowling, regina del simbolismo, avrebbe forse cercato un legame con Zeus, dio dell’Olimpo e re dei cieli? Molto probabilmente no.

Harry Potter cicatrice, il motivo dietro la forma a saetta

Sappiamo che il marchio è stato provocato da Voldemort quando ha tentato di uccidere Harry Potter da piccolo, ma perché simboleggia una saetta? Il filone sul paragone con Zeus è stato soppiantato di recente da un’altra ipotesi che ha trovato visibilità sui social.

Secondo un utente, la forma della cicatrice richiamerebbe il movimento che il Signore del Male fece per lanciare la maledizione sul piccolo Potter protetto dai genitori.

In particolare l’incantesimo Avada Kedavra, come riporta la pagina Wikia relativa alle avventure di Harry a Hogwarts, assomiglia parecchio alla cicatrice, ma allora – si chiedono i più scettici – perché la Rowling non lo ha mai svelato?

Did you know Harry Potter’s scar isn’t a lightning bolt, but actually the hand motion to cast Avada Kedavra pic.twitter.com/B8ig9dLGFg — Today Years Old (@todayyearsoldig) January 10, 2019

In una intervista, la Rowling ha svelato l’arcano, confermando l’ipotesi per cui in genere la risposta giusta è sempre la più semplice. Alla domanda sulla forma della cicatrice di Harry la scrittrice ha risposto: “In tutta franchezza, ho deciso di darle quella forma perché ho pensato fosse “cool”. Di certo non avrei potuto dare al mio protagonista una cicatrice a forma di ciambella!”