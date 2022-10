Halloween in tv: i film imperdibili della notte più spaventosa dell’anno

Dalle tv in chiaro alle piattaforme streaming, passando per l'offerta dedicata di Sky: la notte delle streghe ce n'è per tutti i gusti

Se avete passato l’età accettabile per fare dolcetto o scherzetto, se l’idea di travestirvi non vi piace e nemmeno quella di girare per locali e feste a tema, il vostro Halloween si appresta ad essere non molto dissimile dai precedenti, quando la pandemia vi (ci) ha costretti sul divano davanti alla tv: preparate allora i pop corn e un bel po’ di sangue freddo, perchè anche quest’anno la programmazione televisiva a tema è molto interessante e adatta solo a stomaci forti…

Partiamo dalle tv generaliste: su Mediaset 20 alle 21 va in onda un classicone, “Halloween”, l’undicesimo capitolo della serie horror dedicata ad Halloween e sequel diretto di Halloween – La notte delle streghe del 1978. Su Warner Tv, canale in chiaro del gruppo Warner Bros. Discovery, la notte di Halloween è tutta per il mitico Freddie Krueger e la saga di “Nightmare”, con il secondo e terzo capitolo, rispettivamente “La rivincita” e “I guerrieri del sogno”. Su Cielo vi segnaliamo invece “Dracula di Bram Stoker”, che va in onda domenica 30 ottobre alle 21.15.

Su Sky cinema da non perdere “Scream”, l’ultimo capitolo e reboot della popolare saga horror/thriller inaugurata nel 1996 da Wes Craven, ma in generale tutta la programmazione del canale dedicato Sky Cinema Halloween, che spazia dalle commedie come “Una famiglia mostruosa” con Massimo Ghini, Lucia Ocone e Lillo ai film cult come la saga di Twilight fino ai grandi classici come “Halloween kill” del 2021.

Su Netflix arriva giusto in tempo per Halloween “Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities”, antologia creepy di 8 storie dirette dal visionario regista messicano, ma ci sono anche lo struggente “The Midnight Club”, la nuova serie di Mike Flanagan che parla di spettri e riesce a commuovere e il meno struggente e più spaventoso “Mr. Harrigan’s Phone“, film tratto dall’omonima ghost story di Stephen King.

Su Disney Plus potete dedicare la vostra serata di Halloween al tributo Marvel al cinema dei mostri classici con “Werewolf By Nigh,” con Gael García Bernal, o in alternativa alle streghe Sanderson e al loro ritorno in “Hocus Pocus 2“. A disposizione dall’inizio di ottobre sulla piattaforma c’è anche l’undicesima stagione di The Walking Dead: un binge watching niente male per la notte più spaventosa dell’anno!

Su Prime Video è disponibile la gustosa horror comedy in salsa anni ‘8’0 “My Best Friend’s Exorcism”, ma anche l’inquietante “The Devil’s Hour,” serie tv scritta da Tom Moran e prodotta dal co-ideatore di Sherlock Steven Moffat.

Infine, last but not least, vi segnaliamo l’arrivo nei cinema il 10 novembre del dramma horror tutto italiano “Piove”, premiato per la Miglior Regia al Festival di Taormina 2021 e presentato alla Festa del Cinema di Roma 2022 nella sezione Panorama di Alice nella città. La storia ci trasporta in una Roma sul punto di esplodere, dove quando piove condotti e tombini tracimano con una melma grigiastra ed esalano un

vapore denso di cui non si conosce l’origine, ma che porterà chi lo inala a fare i conti con il suo lato più oscuro.

