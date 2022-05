Gli (Im)perfetti Criminali di Alessio Maria Federici: “Dedicato a tutti coloro che perdono”

Dal 9 maggio arriva su Sky Cinema (Im)perfetti Criminali, straordinaria commedia corale di Alessio Maria Federici

Dal 9 maggio su Sky Cinema e Now TV arrivano gli (Im)perfetti Criminali di Alessio Maria Federici. Prodotto da Cinemaundici e Sky Original e distribuito da Vision Distribution, il film è un divertente e sorprendente heist movie che vede protagonisti Filippo Scicchitano, Guglielmo Poggi, Fabio Balsamo e Babak Karimi.

Una storia di amicizia e riscatto dedicata, secondo il regista, a coloro che perdono da una vita.

“Nella vita chi vince è chi arriva primo; in una classifica il secondo è il primo degli ultimi. E volevo raccontare di loro, degli ultimi. Perché sono la maggioranza. Volevo raccontare come quando stai con l’acqua alla gola, sei disposto a tutto per salvare la baracca e non è detto che vada sempre bene” Alessio Maria Federici – regista

Un film divertente elegante, che omaggia il grande commedia italiana del passato e dipinge un affresco della società di oggi senza mai crogiolarsi negli aspetti drammatici. Un film irriverente, cinico che fa sorridere; una straordinaria commedia corale in cui tutti i personaggi sono più che mai fondamentali e funzionali alla narrazione.

“La coralità è uno degli elementi che ci ha accompagnato nella realizzazione di questo film. Eravamo consapevoli di tutta la macchina, perché Alessio ci rendeva partecipi di tutto. Dalle musiche che avrebbe scelto ai movimenti e alla tipologia di camera che avrebbe usato. Ha coniugato cinema e teatralità e questo cha dato molto spazio a noi attori. Avevamo un margine di libertà espressiva che ci ha aiutato molto.” Fabio Balsamo – Attore

Ad accompagnare il film una bellissima colonna sonora in cui brani editi come La vita di Shirley Bassey, Sixteen Tons dei The Platters, Malambo No.1 di Yma Sumac, Malaguena Salerosa di Esquivel & Juan Garcia Esquive si amalgamano perfettamente con le musiche originali composte da Roberto Lobbe Procaccini. Suo anche lo struggente arrangiamento di Creep interpretato in modo emozionante da Eva Pevarello.

Vi lasciamo con le video interviste al regista Alessio Maria Federici e al cast del film, Filippo Scicchitano, Guglielmo Poggi, Fabio Balsamo e Babak Karimi, ricordandovi che l’appuntamento con (Im)perfetti Criminali è dal 9 maggio su Sky Cinema e Now Tv.

Crediti foto@Ufficio Stampa Sky