‘Gli amori di Anais’ di Charline Bourgeois – Tacquet. Ecco una clip esclusiva

Dopo essere stato presentato con successo al Festival di Cannes, arriva al cinema 'Gli amori di Anais' di Charline Bourgeois - Tacquet

Dal 28 aprile arriva al cinema ‘Gli amori di Anais’ di Charline Bourgeois – Tacquet, con Anaïs Demoustier e Valeria Bruni Tedeschi. Una storia in cui il desiderio è il tema dominante come ha spiegato la stessa regista.

“Il desiderio è il tema dominante del film. Sto parlando del desiderio nel senso più ampio del termine, ovviamente. La cosa che generalmente ci spinge e ci fa muovere verso gli altri e verso il mondo. Quando Anaïs inizia ad interessarsi a Emilie (interpretata da Valeria Bruni Tedeschi), lei stessa non sa cosa la spinga verso questa donna: curiosità, attrazione o desiderio di essere più vicina a questa persona. Anche un’intuizione. L’intuizione che hanno qualcosa da vivere insieme.” Charline Bourgeois – Tacquet

Anaïs (Anaïs Demoustier) ha trent’anni, è senza un lavoro, vive alla giornata in un appartamento che non può permettersi… e corre. Corre sempre e sembra essere inafferrabile, così come lo sono i suoi pensieri. La sua vita è così frenetica che nemmeno il suo fidanzato, di cui lei ogni tanto si scorda, sembra riuscire a fermarla.

Un giorno però, Anaïs incontra Daniel (Denis Podalydès), un editore che s’innamora immediatamente di lei. Ma Daniel vive con Emilie (Valeria Bruni Tedeschi), un’affascinante scrittrice che, apparentemente in modo inspiegabile, cattura l’attenzione di Anaïs. Le loro strade s’incrociano per un caso fortuito e questo incontro scatena in Anaïs un sentimento che mai aveva provato prima. La ragazza decide così di fare il possibile per incontrare nuovamente Emilie, seguendola ovunque pur di trascorrere del tempo insieme e con lei… fermarsi.

Inizia così la storia di una giovane donna irrequieta e di un incontro indimenticabile che le cambierà la vita.

Vi lasciamo alla visione di una clip esclusiva del film, ricordandovi che l’appuntamento con Gli amori di Anäis è dal 28 aprile al cinema grazie a Officine Ubu