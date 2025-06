Giffoni, i protagonisti degli eventi speciali del Festival. Grande festa con il cast de ‘I Cesaroni’. Attesi i Fantastici 4.

Dal 17 al 26 luglio torna il Giffoni Film Festival e tanti saranno gli eventi speciali della 55esima edizione. Due importanti appuntamenti il 18 luglio con l’anteprima di RIV4LI, nuova serie per ragazzi prodotta da Netflix e Stand by Me, e, nella stessa giornata, Edoardo Leo, Javier Leoni e Mattia Piccoli presentano Per te, film ispirato alla vera storia del giovane Mattia che ha dedicato la sua infanzia alla cura del padre malato.

Il 19 luglio è la volta de I CESARONI – IL RITORNO (una coproduzione Publispei – RTI/Mediaset). Dopo dieci anni, tornano i mitici protagonisti di I Cesaroni con una nuova stagione che promette di emozionare e coinvolgere. Sul palco di Giffoni, Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Marta Filippi e Andrea Arru sveleranno i retroscena di questa attesa ripresa, tra nuove avventure, legami familiari e personaggi sorprendenti.

Sempre il 19, spazio alla web serie Ho preso un granchio di Mediafriends, dedicata ai giovani pazienti oncologici. Il 20 luglio verranno mostrate in anteprima alcune scene di 40 secondi di Vincenzo Alfieri, ispirato alla storia di Willy Monteiro Duarte e interpretato da Francesco Gheghi e Luca Petrini. Il 21 luglio è festa grande per il 25° anniversario di Dora l’esploratrice, con giochi e sorprese per famiglie, in collaborazione con Paramount+.

Giffoni: le anteprime del 22 luglio

Il 22 luglio tre anteprime. La prima è La vita va così di Riccardo Milani con Virginia Raffaele, ambientato in Sardegna. C’è poi Ti respiro con Jenny De Nucci, distribuito da RaiPlay, e U.S. Palmese dei Manetti Bros., tra calcio e integrazione. Il 23 luglio arrivano i supereroi con il nuovo film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli inizi. Il 24 luglio doppio appuntamento: Paternal Leave, esordio alla regia di Alissa Jung con Luca Marinelli, e Anselmo Wannabe, la serie animata di Rai Gulp narrata da Neri Marcorè. Il 25 luglio, l’attesissimo incontro con Tim Burton che presenterà la seconda stagione di Mercoledì, in occasione dell’arrivo su Netflix.