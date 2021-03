È tra i film cult più amati di sempre, ma Ghost - Fantasma con Patrick Swayze non è esente da errori. Ecccone alcuni

È uno dei film entrati nella storia del cinema e che ha consacrato al mondo delle star due attori come Patrick Swayze e Demi Moore. Stiamo parlando di Ghost – Fantasma, film del 1990 diretto da Jerry Zucker e vincitore di ben due premi Oscar: miglior sceneggiatura e miglior attrice non protagonista per Whoopi Goldberg nel ruolo della sensitiva Oda Mae).

Nonostante amiamo questo film alla follia, la pellicola non è priva di errori e incongruenze. Vediamone alcune. Tra le scene più iconiche c’è senza ombra di dubbio quella in cui i due protagonisti Sam (Swayze) e Molly (Moore) giocano con il vaso di creta, in cui c’è un bacio stupendo. Ebbene qui c’è il primo errore. Ovviamente i due si sporcano tantissimo con la creta, ma nella scena di sesso che ne consegue della creta non c’è traccia su di loro.

Ghost – Fantasma: gli specchi ‘traditori’

Sam diviene un fantasma e come tale è incorporeo, quindi non si può vedere riflesso su una superficie lucida. Ebbene nel film questo accade. Quando Sam e Oda Mae sono in banca per chiudere un conto, lui è appoggiato con il gomito sulla scrivania e sulla superficie di questa di vede il suo riflesso.

Le superfici riflettenti sono sempre ostiche da gestire durante le riprese, non solo per non incorrere in incongruenze come quella appena descritta ma anche perché c’è il rischio che qualche operatore possa essere immortalato nella scena. Ed é quello che succede quando all’interno del suo appartamento Sam tira un calcio ad una statua. Nello specchio si vede il cameraman!

Quelli oggetti che si muovono quando non dovrebbero

Tornando sulla questione fantasma, Sam inizialmente non riesce a muovere gli oggetti. In diverse scene, capita che il nostro amato protagonista urti oggetti e questi si spostano ugualmente. Succede quando urta la pianta mentre Molly e Oda Mae si incontrano per la prima volta e anche quando, mentre sta imparando a muoverli, fallisce nel tentativo di calciare una lattina. Sam cade a terra e rialzandosi, la sposta!

Errori nei film: attenzione a come ti vesti!

Concludiamo con un ultimo errore, anche se ce ne sarebbero molti altri. Nella scena in cui Sam convince Oda Mae ad andare da Molly, la Goldberg indossa delle scarpe da ginnastica. Tuttavia quando arriva davanti alla porta di casa, le scarpe sono ben diverse.

