George Clooney, l’incidente sul set: ‘Non potevo muovermi, volevo farla finita’. I segni di quell’infortunio e come sta oggi

Il cinema ci regala emozioni ci permette di sognare, ma spesso dietro a scene di grande impatto ci possono essere delle insidie da non sottovalutare. Lo sa bene George Clooney che porta i segni di un incidente avvenuto sul set di ‘Syriana’ nel 2005.

Un infortunio così grave, da avergli fatto prendere in considerazione l’idea di porre fine alla sua vita. A rivelare questo retroscena così personale è stato l’attore stesso qualche anno fa in un’intervista a Rolling Stone.

“Ho pensato al suicidio, è stato nel 2005, dopo un incidente alla schiena. Ero sdraiato in un letto d’i ospedale con una flebo nel braccio. Non potevo muovermi. Per tre settimane mi sono detto: “Non posso resistere così. Non posso più vivere””

