Gabriele Mainetti e Claudio Santamaria, raccontano Freaks Out. Intervista

Dal 28 Ottobre al cinema ‘Freaks Out’ secondo film di Gabriele Mainetti. Al suo fianco torna Claudio Santamaria (“Siamo Totò e Peppino!” dice ridendo) che definisce il film uno spartiacque.

“Trovo che questo film sia uno spartiacque come lo è stato anche Lo chiamavano Jeeg Robot. – racconta hai nostri microfoni – Questo film sdogana la possibilità di fare film diversi, di fare film che possono intrattenere pur raccontando temi così vitali e importanti”.

LEGGI ANCHE:– Luigi Proietti detto Gigi, Edoardo Leo: «Dovrebbero ritirare la sua maglia, come nel calcio»

Un film in cui Mainetti ha creduto fin dall’inizio e che con amore e caparbietà ha portato al compimento. Un lavoro che nasce da una sfida, come ha racconto lo stesso regista: ambientare sullo sfondo di una delle pagine più cupe della storia del Novecento un film che fosse al tempo stesso romanzo di formazione, storia d’avventura e una riflessione sulla diversità.

“All’inizio mi hanno detto che era troppo ambizioso come secondo film. Ma io volevo alzare l’asticella e raccontare quell’impressione di meraviglia che si ha davanti al grande cinema e dimostrare che noi come abbiamo fatto in passato lo sappiamo ancora fare”.

Gabriele Mainetti