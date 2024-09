Il regista francese Claude Lelouch, torna al cinema con una sorprendente avventura, emozionante e divertente: ‘Finalement’.

Dal 19 Settembre arriva al cinema Finalement – Storia di una tromba che si innamorò di un pianoforte, scritto e diretto da Claude Lelouch. Una sorprendente avventura, emozionante e divertente, che diventa una summa della ricchissima cinematografia dell’iconico regista francese che, con il suo 51esimo film, è stato tra i protagonisti della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

In un mondo sempre più folle, Lino, un uomo che aveva tutto, tra famiglia, successo e carriera, sente che sta perdendo l’equilibrio. Decide di lasciarsi tutto alle spalle e vagare, ricercato, per la Francia vestendo prima i panni di un prete destituito, di un regista di film per adulti, di un trombettista per rendersi conto alla fine, dopo una serie di incontri a dir poco strampalati, che tutto quello che accade nella vita è un bene.

«Finalement è certamente un film sulla Francia, ma anche sui francesi, meravigliosi e lamentosi allo stesso tempo. Li vediamo nel film: un allevatore, un cacciatore, un antiquario, un’agricoltrice, una scrittrice, un musicista…».

Un film che affronta anche il tema della libertà e che prosegue Itinéraire d’un enfant gâté (Una vita non basta).

«Tutti abbiamo sentito, a un certo punto, il desiderio di ricominciare la nostra vita, me compreso. Mi è capitato di voler sparire. – racconta il regista – Jean-Paul Belmondo e Kad Merad, nei loro rispettivi ruoli, incarnano questo sentimento. Tuttavia, uno annuncia la propria morte mentre l’altro sceglie semplicemente di sparire. I temi differiscono: lutto da una parte, partenza dall’altra. Una partenza come ce ne sono a migliaia ogni anno. In entrambi i casi, si tratta di un appello alla libertà. Ma Finalement è anche un film sulla solitudine che, in un certo senso, accompagna inevitabilmente la libertà».

Vi lasciamo ad una clip esclusiva del film, ricordandovi che l’appuntamento con Finalement – Storia di una tromba che si innamorò di un pianoforte è dal 19 settembre al cinema.



Foto: Ufficio Stampa Europictures