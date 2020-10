Sul più bello, clip esclusiva della favola con Giuseppe Maggio e Ludovica Francesconi

Dopo essere stato presentato ad Alice nella città, arriverà nelle sale cinematografiche 'Sul più bello' emozionante favola con Giuseppe Maggio e Ludovica Francesconi.

Dopo essere stato presentato tra gli eventi speciali della 18°edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, ‘Sul più bello’ film con Giuseppe Maggio e Ludovica Francesconi arriva al cinema.

Il film, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva, è l’opera prima della regista Alice Filippi e vede nel cast oltre a Giuseppe (il Fiore della serie Baby) e Ludovica (al suo debutto cinematografico): Eleonora Gaggero, Jozef Gjura, Gaja Masciale e un cameo del cantautore Alfa che firma anche la title track del teen movie.

Dopo il successo mondiale della saga di “After”, proprio ieri Voltage Pictures – nota società americana di finanziamento, produzione e vendita di film – ha annunciato di voler puntare per la prima volta su un film italiano e si occuperà infatti delle vendite internazionali della pellicola.

“Questo è un genere che conosciamo alla perfezione e siamo entusiasti che Eagle abbia scelto di affidarci questo film – ha affermato Nicolas Chartier, CEO di Voltage Pictures e Premio Oscar come Miglior Film per The Hurt Locker – L’Italia è stata a lungo un centro creativo in Europa, producendo film che definiscono davvero lo standard per il cinema internazionale, e non vediamo l’ora di presentarlo ai nostri partner che sono alla ricerca di questo tipo di contenuto dal respiro internazionale dedicato ad un pubblico giovane”.

In attesa di vederlo sul grande schermo dal 21 ottobre, vi lasciamo con una clip esclusiva di ‘Sul più bello’ e alla sinossi del film.

SINOSSI

Sul più bello è la storia della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi), tanto simpatica quanto bruttina, che dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è la ragazza più solare che abbiate mai conosciuto. Carattere travolgente ha fretta di fare tutto e subito. A 19 anni come ogni ragazza della sua età sogna il grande amore ma lei non è una che si accontenta e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire “ti amo” da un ragazzo bello… il più bello di tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché ad una festa Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile. In altre parole: la preda perfetta. Ma mentre i fedeli amici si preparano a gestire l’ennesima delusione, stavolta le cose andranno in maniera diversa. Una volta sconfitta la rivale in amore Beatrice (Eleonora Gaggero) e ottenuto l’amore di Arturo, Marta dovrà affrontare la sfida più dura: raccontargli che il tempo non è a loro favore.

Crediti foto@Ufficio Stampa Fosforopress