Festa del Cinema di Roma 2020, Day 1: il programma

Tutto è pronto per la Festa del Cinema 2020, edizione numero 15. Tra i protagonisti del Day 1 la Disney Pixar con il l'atteso Soul, diretto da Pete Docter

Tutto è pronto per la Festa del Cinema di Roma 2020, che vede nella giornata di apertura la Disney Pixar protagonista assoluta. Ecco il programma del Day 1 di questa quindicesima edizione.

Un’edizione all’insegna del coraggio e della sicurezza quella di questo 2020. La Festa del Cinema si appresta ad aprire le sue porte per una 10 giorni (dal 15 al 25 ottobre) di grandi film e ospiti. Si inizia il 15 ottobre con Soul, l’attesissimo lungometraggio firmato dal regista Premio Oscar® Pete Docter.

“Dare il via alla Festa del Cinema in un momento di grande delicatezza come quello che stiamo vivendo – ha dichiarato al Presidente della Fondazione Cinema per Roma Laura Delli Colli – è il miglior modo di rispettare il nostro patto con gli spettatori e, insieme, di esprimere solidarietà al cinema, dai set alle sale, e ai suoi lavoratori per la ripartenza di un settore che riguarda un’industria con migliaia di persone in difficoltà oltre l’Auditorium, in alcune sale della città è il miglior modo per incoraggiare il pubblico a tornare finalmente in sala superando timori e difficoltà che fanno purtroppo ancora parte della quotidianità di tutti noi.”.

I protagonisti più che mai in questa edizione sono i film, ma anche tanti ospiti attesi nella Capitale. Non mancheranno gli Incontri Ravvicinati in cui il direttore artistico della Festa Antonio Monda, dialogherà con i protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Come quello del Day 1 che vedrà salire virtualmente sul palco della Sala Petrassi alle 16,30 proprio il Premio Oscar Pete Docter che riceverà il Premio alla Carriera della quindicesima edizione della Festa del Cinema in qualità di Chief Creative Officer di Pixar Animation Studios.

Alle 18.30 sarà la volta del red carpet dell’atteso film, di cui Docter è regista, di apertura di questa Festa del Cinema di Roma 2020 che verrà proiettato alle 19,30. Il protagonista di Soul è Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media che ha l’occasione di suonare nel migliore locale jazz della città. Un piccolo passo falso lo proietterà dalle strade di New York fino a un luogo fantastico in cui le nuove anime ricevono personalità, peculiarità e interessi prima di andare sulla Terra. Determinato a ritornare alla propria vita, Joe si allea con 22, un’anima ancora in formazione che non capisce il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle questioni più rilevanti della nostra esistenza. Il pubblico potrà assistere al film in replica alle ore 20 presso la Sala Petrassi.

“Festa numero 15 con mascherina, distanziamento, attenzioni e tante regole – sottolinea la Delli Colli – ma con la volontà di non tradire le attese del pubblico e di riavvicinare gli spettatori alle sale in questi giorni e oltre la fine delle Festa”.

Crediti foto@Kikapress