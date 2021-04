Fast and Furious 6, i 10 errori che non avete mai notato nel film

Fast and Furious 6 andrà in onda lunedì 19 aprile e anche questo capitolo non è privo di errori. Vediamone 10

Lunedì 19 Aprile andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 Fast and Furious 6, film del 2013 diretto ancora una volta da Justin Lin. Nel film ritroviamo Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster. Un film adrenalinico ricco di inseguimenti e anche di errori.

Iniziamo da un errore di ortografia: quando Brian (Paul Walker) scende dall’aereo in tutta arancione in quanto è stato arrestato, è scortato da due U.S. Marshals. Sulle loro giacche però, il nome è riportato erroneamente con 2 L!

Durante uno dei primi inseguimenti tra Dom (Vin Diesel) e Hobbs (Dwayne Johnson), quest’ultimo è alla guida di una Hammer nera che vediamo schivare una macchina della polizia. Nell’inquadratura successiva quando ancora una volta evita che un’auto gli vada addosso, la Hammer è grigia.

Nella scena in cui Dom insegue Letty (Michelle Rodriguez), lui ferma la macchina in prossimità di un angolo dove c’è un paletto. Ma nell’inquadratura successiva la macchina risulta ferma diversi metri prima del paletto.

Veniamo ad un altro inseguimento. Shaw (Luke Evans) e il suo team sono in missione e il team di Fast and Furious cerca di bloccarli. Davanti alla jeep di Shaw non ci sono macchine, ma quando il carro armato la distrugge nell’inquadratura si vede che davanti a loro c’è un gran traffico!

Restiamo ancora su un inseguimento. Quando Gisele (Gal Gadot) e Han (Sung Kang) sono in moto, superano una macchina una Volkswagen targata Nu6767. Poi l’inquadratura torna sul carro armato che sta distruggendo macchine e compare nuovamente la Volkswagen..qualcosa non torna.

Quando Letty salta dalla sua moto per montare sulla Jeep alle loro spalle sta arrivando Han. Ma quando questi scansa la moto nell’inquadratura la Jeep e Letty sono sparite per poi riapparire in quella successiva.

Nella scena della pista la macchina di Shaw è equipaggiata con fari HID con sfumature bluastre. Nell’inquadrature grandangolari però i fari sono giallo standard.

Hobbs per tutto il film porta il pizzetto, ma nella scena in cui parla con Tej (Ludacris) non lo ha, mentre riappare improvvisamente in quella successiva.

Verso la fine del film, Brian parla con Letty. All’inizio la collana indossata dalla ragazza è tutta sistemata l’inquadratura si sposta su Brian e poi torna nuovamente su lei. E la collana risulta spostata e annodata.

Nella scena del barbecue il team sta festeggiando la vittoria. Han beve una birra, così come Tej mentre Roman (Tyrese Gibson)è addetto alla griglia. La birra di Tej scompare nell’inquadratura successiva per riapparire nuovamente in quella dopo.

Crediti foto@Kikapress