Doppia Pelle: la black comedy di Quentin Dupieux. Clip in esclusiva

Dal 22 giugno arriva on demand 'Doppia pelle' film diretto da Quentin Dupieux. Ecco una clip in esclusiva.

Dal 22 giugno sarà disponibile sulla piattaforma Sky (Primaria Première) e MioCinema grazie ad Europictures, ‘Doppia Pelle‘ black comedy diretta da Quentin Dupieux. Il film di cui vi mostriamo una clip in esclusiva, vede protagonisti il Premio Oscar Jean Dujardin e l’attrice Premio César Adèle Hanel.

Film di apertura della 51esima Quinzaine des Réalisateurs del 72° Festival di Cannes e presentato con successo al Toronto International Film Festival, il film vede il ritorno dietro la macchina da presa dell’eccentrico regista e produttore discografico Dupieux noto nella scena musicale come Mr.Oizo.

Tra realtà e finzione cinematografica, ‘Doppia pelle’ racconta l’ossessione di Georges (Jean Dujardin) per una giacca di pelle. L’incontro con la cameriera Denise (Adèle Hanel) darà vita a delle situazioni bizzarre e inverosimili, ai limiti della vera follia. Ricordandovi l’appuntamento on demand dal 22 giugno, vi lasciamo alla sinossi del film e alla clip in esclusiva.

Doppia pelle il film: sinossi

Georges (Jean Dujardin) guida tutto il giorno per raggiungere un’anonima località di montagna e comprare una giacca. Pelle di daino 100%. Per soddisfare la sua ossessione, Georges ha dato fondo al conto e alla sua vita coniugale. Morbida, decorata di frange, la giacca lo innamora fino a possederlo e precipitarlo in un delirio criminale. Ad assecondare la sua follia c’è Denise (Adèle Hanel), cameriera con la mania del ri-montaggio di film famosi. Deciso a girare un film che celebri la sua giacca di daino, Georges si arma di camera digitale e sbaraglia la concorrenza. Ogni altra giacca sulla faccia della terra non è che una mera imitazione e va eliminata. Ad ogni costo e con ogni mezzo.

