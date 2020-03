‘Doctor Sleep’ home video, Stephen King: ‘Potrei scrivere altre storie’.

Arriva in home video 'Stephen King's Doctor Sleep' sequel del celebre 'Shinig'. Torna luccicanza di Dan, che scopre di non essere solo.

Il 5 marzo arriva in DVD, Blu-Ray e 4K “Stephen King’s Doctor Sleep” thriller diretto da Mike Flanagan, basato su una sua sceneggiatura tratta dal romanzo di Stephen King. Seguito del celebre Shining, il film vede protagonista Danny Torrance (Ewan McGregor) 40 anni dopo i fatidici avvenimenti dell’Overlook Hotel. Tra i contenuti extra un’intervista esclusiva a Stephen King e al regista/sceneggiatore Mike Flanagan di cui vi mostriamo una clip in esclusiva.

‘Doctor Sleep’ home video, Stephen King: ‘Potrei scrivere altre storie’.

Leggi anche:– Le gemelle di Shining: Jack Nicholson sul set, i segreti di Kubrick e i ‘no’ dopo la pellicola

Basato sul romanzo scritto nel 2013 da Stephen King e sequel di ‘Shining’, “Doctor Sleep” vede protagonista Danny Torrence il figlio di Jack custode dell’Overlook Hotel. La regia è di Mike Flanagan (già regista di Ouija – L’origine del male e Il gioco di Gerald tra gli altri) che affida il ruolo dell’iconico bambino con il dono della ‘luccicanza’ a Ewan McGregor.

Danny dopo aver cercato per anni di far tacere e nascondere la sua ‘luccicanza’, incontra Abra Stone un’adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale. Abra entrerà in contatto con lui costringendolo a fare i conti con se stesso e con il suo dono. Sebbene tutti gli amanti di ‘Shining’ abbiano atteso a gloria il ritorno di Danny, non c’è ombra di dubbio che in questa seconda parte Abra sia il personaggio rivelazione, terrificante e ammaliante. Così potente che i membri de Il Nodo, una sorta di setta che si nutre di luccicanza, non sono certi se sia da distruggere o da convertire portando la ragazzina dalla loro parte. Il suo dono è troppo potente per far parte di una gruppo?

Ad interpretare Abra Stone è Kyliegh Curran, giovane attrice statunitense al suo debutto in un lungometraggio. Trovare la giusta Abra non è stato facile, come racconta il produttore Travor Macy:

“Ero molto nervoso mentre cercavo la Abra giusta. -spiega Macy – Abbiamo visto circa un migliaio di attrici. Ma Kyliegh Curran era la migliore”

Scelta che ha convinto e conquistato anche il ‘papà’ del personaggio: Stephen King. Come racconta lui stesso nella clip dell’intervista che vi proponiamo, è rimasto molto colpito da Abra e dalla sua interpretazione. Kyliegh è stata “bravissima e terrificante”.

Un personaggio di cui vorrete leggere ancora dopo aver visto il film; e della stessa idea è Mike Flanagan regista di Doctor Sleep.

“Credo che inizierò ad assillare con delle lettere Steve per chiedergli altre storie con Abra Stone – dice il regista a King nella clip – Se ne avessi scritte non leggerei altro!”

“Abra e gli anni di mezzo – risponde Stephen King – E’ sempre una possibilità. Mai dire mai”.

In attesa di scoprire se il re della letteratura fantastica e horror ci regalerà nuove avventure con protagonista Abra, dal 5 marzo potrete immergervi nelle atmosfere di ‘Doctor Sleep’ grazie a Warner Bros. Home Entertainment e all’uscita in home video del film. Tra i contenuti extra ci sono la director’s Cut con 27 minuti di scene inedite, lo speciale dedicato al ritorno nell’iconico Overlook Hotel dedicato alla ricostruzione dell’iconica location già protagonista in Shining, e ‘Da Shining a Doctor Sleep’ con un’intervista esclusiva a Stephen King e al regista/sceneggiatore Mike Flanagan, dal romanzo originale fino al loro approccio a questo attesissimo nuovo capitolo.

In occasione dell’arrivo in Home Video del film, i primi 10 minuti di “Stephen King’s Doctor Sleep” sono disponibili sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros. Italia al seguente link: https://youtu.be/iLLIPyQu3vA

Trama del film

Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all’Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un’adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la “luccicanza”. Riconoscendo istintivamente che Dan condivide il suo potere, Abra lo contatta, invocando disperatamente il suo aiuto contro la spietata Rose Cilindro e i suoi seguaci, i membri de Il Nodo, che si nutrono della Luccicanza degli innocenti alla ricerca della loro immortalità. Formando un’improbabile alleanza, Dan e Abra si impegnano in una brutale lotta tra la vita e la morte contro Rose. L’innocenza di Abra e l’intrepida consapevolezza della sua Luccicanza costringono Dan a invocare i suoi stessi poteri come mai prima d’ora – affrontando immediatamente le sue paure e risvegliando i suoi fantasmi del passato.

“Stephen King’s Doctor Sleep” cast:

Ewan McGregor è Dan Torrance

Rebecca Ferguson è Rose Cilindro

Kyliegh Curran è Abra.

Nel cast anche Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe e Cliff Curtis.

Crediti foto@ Courtesy of Warner Bros. Pictures