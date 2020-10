Divorzio a Las Vegas: road movie romantico con Morelli e Delogu. Interviste

Dall'8 Ottobre arriva al cinema Divorzio a Las Vegas, ecco cosa ci hanno raccontato i protagonisti durante la video intervista.

Arriva al cinema dall’8 Ottobre Divorzio a Las Vegas, road movie romantico e divertente con pratagonisti Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Grazia Schiavo e Ricky Memphis.

Diretto da Umberto Carteni, il film vede l’esordio da protagonista di Andrea Delogu nei panni di Elena giovane manager in ascesa in procinto di sposarsi. Ma c’è un problema: Elena è già sposata..con Lorenzo (Giampaolo Morelli), ghost writer per politici.

Matrimonio avvenuto tanti anni prima quando i due a diciotto anni si conoscono in America durante una vacanza studio. Galeotto fu l’ultimo giorno di questa vacanza, ma soprattutto il peyote sotto l’effetto del quale si sposano a Las Vegas per scherzo. Poi l’addio, i due si perdono di vista per vent’anni fino a quanto, appunto, la bella Elena deve sposarsi ‘seriamente’ e quindi ha bisogno di divorziare da Lorenzo. Inizia così un’avventura on the road che porterà loro e i loro compagni di avventura Grazia Schiavo (l’avvocatessa Sara) e Ricky Memphis (Lucio) ha scoprire i loro veri desideri.

Divorzio a Las Vegas è il primo film italiano a fare da apripista in questo periodo così strano e nefasto per le sale cinematografiche a causa del Covid.

“Usciamo in questo momento difficile per tutti quanti, e abbiamo quindi una certa responsabilità. – ha detto Carteni durante la nostra intervista – Speriamo che il pubblico abbia voglia di venire al cinema per regalarsi un’ora e mezza di spensieratezza in cui ridere e commuoversi con il nostro racconto”.

Giampaolo Morelli, Grazia Schiavo e Ricky Memphis raccontano nella nostra video intervista chi sono i loro protagonisti e quale ricordo del set hanno tenuto stretto con se durante il lockdown, visto che il film è stato finito di girare poco prima che iniziasse la quarantena.

Vi ricordiamo che l’appuntamento al cinema è dall’8Ottobre con Divorzio a Las Vegas.

Crediti foto@Ufficio Stampa 01 Distribution