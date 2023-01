‘Decision to leave’: partecipa all’anteprima e al FlashMob del film

Vuoi far parte di un FlashMob-video ufficiale per il lancio del film di Park Chan-wook? Registrati adesso e non perdere l’anteprima gratuita

Roma è pronta ad accogliere un evento straordinario per la presentazione di Decision to leave, il film diretto dall’acclamato regista sudcoreano Park Chan-wook e interpretato da Tang Wei, Park Hae-il e Go Kyung-Pyo.

Dopo essere stato applaudito al 75esimo Festival di Cannes, aggiudicandosi la palma come Miglior Regia, la pellicola arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 2 febbraio.

In occasione dell’uscita del film, è in programma a Roma un evento ricco di sorprese che si articola in due parti: presso la scalinata del Palazzo della Civiltà Italiana all’Eur si terrà un Flashmob in pieno stile orientale che verrà ripreso da un drone diverrà un video promo di LuckyRed, distributore italiano

del film. E, a seguire, la proiezione gratuita del film in anteprima presso il cinema Eurcine Multisala (Via Liszt, 32).

I lettori di Funweek.it potranno diventare protagonisti di questa esperienza registrandosi alla seguente pagina dell’evento >> DECISION TO LEAVE FLASHMOB partecipa. Un’occasione da non perdere per vedere il film in anteprima esclusiva e gratuita all’Eurcine Multisala e partecipare al flashmob ufficiale del nuovo film di Park Chan-wook.

Decision to leave è una detective story ricca di colpi di scena che intreccia i suoi figli con il melodramma romantico.

Crediti foto@Ufficio stampa T3KNE srl – Benefit Company