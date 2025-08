Dal 18 al 24 agosto Villa Margherita ospita la terza edizione del Trapani Film Festival, tra anteprime, musica dal vivo e talk show con De Core Podcast. Main sponsor il Teatro Ariston di Sanremo

Dal 18 al 24 agosto la città di Trapani sarà scenario del Trapani Film Festival, giunto alla sua terza edizione e ospitato quest’anno nella storica location di Villa Margherita: una parata di ospiti di primo livello dialogherà ogni sera con il collettivo De Core Podcast, in un racconto live che diventa talk show contemporaneo e intreccia cinema, musica, impegno sociale e ambientale e intrattenimento. Durante la manifestazione – che vede la nuova direzione artistica di Lele Vannoli accanto al produttore e fondatore Francesco Torre ed è sostenuta come main sponsor dal Teatro Ariston di Sanremo – ci sarà spazio per anteprime nazionali, come il docu-film Nun ve trattengo dedicato al Maestro Franco Califano, e per un concorso dedicato ai cortometraggi che vedrà il forte coinvolgimento del pubblico, chiamato a votare per esprimere la sua opinione e decretare il vincitore.

Simona Cavallari, Massimiliano Bruno e tanti altri nelle notti di Trapani

Madrina della manifestazione Simona Cavallari, attrice italiana molto amata che ha dato il volto all’indimenticato vicequestore Claudia Mares nella serie Mediaset Squadra Antimafia: siederà in giuria con Massimiliano Bruno, padre della commedia italiana contemporanea, che della giuria è presidente e che al Festival porta Cento di questi anni, un progetto cinematografico collettivo che firma insieme a Michela Andreozzi, Edoardo Leo e Claudia Gerini. Sul grande schermo del Trapani Film Fest si alterneranno anche le immagini di Nero, con Giovanni Esposito e Susy Del Giudice; Afrodite, di Stefano Lorenzi con Ambra Angiolini e Giulia Michelini; Musicanti con la pianola di Matteo Malatesta con un cast incredibile che va da Ferzan Ozpetek a Enzo Monteleone, da Alessandro Gassmann ai Manetti Bros. per raccontare gli ultimi 25 anni di cinema dal punto di vista dei compositori; Prophecy di Jacopo Rondinelli, tratto dall’omonimo manga di Tetsuya Tsutsui, con Damiano Gavino e U.S Palmese, regia dei Manetti Bros con Rocco Papaleo, Claudia Gerini, Massimiliano Bruno.

Saliranno sul palco di Villa Margherita anche Pif, una delle voci più autorevoli e riconoscibili del nostro presente artistico e culturale, capace di coniugare intelligenza narrativa e impegno civile, il cantautore e attore Raiz, l’attore e scrittore siciliano Ninni Bruschetta, il musicista e compositore Pivio e tanti altri, fra cui il cantautore Dimartino e i Sud Sound System, storica band simbolo del reggae salentino a cui è affidata la spettacolare chiusura in bellezza del Festival. La musica è una comprimaria del Trapani Film Festival: ad esibirsi sul palco anche il composer MKDB con Borders, originale spettacolo musicale dedicato al mondo dei confini accompagnato visivamente dall’artista TheAstronut; il compositore Roberto Procaccini che ogni sera si renderà protagonista di incursioni musicali dal vivo durante il talk show di De Core Productions e Monsignor Frisina, protagonista di una serata evento il 17 agosto con alcuni brani da lui composti per i film a tema religioso.