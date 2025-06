In esclusiva una clip del nuovo film del regista danese che porta al cinema una riflessione intima sulle scelte della vita

Dal 26 giugno arriva nelle sale cinematografiche Eternal – Odissea negli abissi, secondo lungometraggio del regista danese Ulaa Salim. In questo secondo lavoro, che ha debuttato in selezione ufficiale all’International Film Festival Rotterdam 2025, il regista riconferma la sua capacità di indagare l’animo umano.

Eternal – Odissea negli abissi, si annuncia come uno di questi rari esempi di cinema di genere che non dimentica mai il proprio cuore pulsante: l’umanità dei suoi protagonisti. la premessa fantascientifica – una frattura nella crosta terrestre che minaccia l’equilibrio del pianeta – diventa il pretesto per un’esplorazione profonda delle scelte che definiscono le nostre esistenze.

Un viaggio negli abissi dell’anima

La storia di Elias e Anita è un po’ quella di tutti noi: due giovani che si incontrano, si innamorarono, sognano un futuro insieme. Lei vuole diventare cantante, lui scienziato climatico e pilota di sottomarini. La vita però prende strade diverse e dopo quindi anni li ritroviamo cambiati. Lui è uno scienziato affermato che vive negli Stati Uniti ed è chiamato a salvare il mondo, lei un’insegnante di canto in Danimarca. Ma il caso li riporta sulla stessa strada; un nuovo incontro che turberà profondamente Elias e lo porta a chiedersi “Cosa sarebbe accaduto se avesse scelto l’amore al posto della carriera?”

Salim sceglie di utilizzare gli elementi scientifici per amplificare le risonanze emotive di questa storia. Un film che più che sui disastri ambientali, propone una meditazione sul peso delle scelte non fatte, sui rimpianti che ci portiamo dietro sulle vite parallele che immaginiamo di aver vissuto.



Vi lasciamo ad una clip esclusiva del film, ricordandovi che Eternal – Odissea negli abissi di Ulaa Salim vi aspetta al cinema dal 26 Giugno 2025.

