Cesare Cremonini in duetto con Elisa: «È stato indimenticabile, una magia»

Dicembre celebra un anno di successi live per Cesare Cremonini che pubblica i duetti live con Elisa e arriva per la prima volta sui grandi schermi con il film concerto.

Il 2022 di Cesare Cremonini è stato un anno carico di successi live, dall’estate negli stadi fino ai palazzetti sold out. Tra le perle che il tour autunnale ha regalato c’è stata la partecipazione di Elisa, che ha condiviso con il cantautore il palco del Mediolanum Forum di Assago (MI) nella serata del 17 novembre scorso. In occasione del concerto di chiusura della tournée indoor, infatti, i due artisti hanno duettato con un’intensità commovente sulle note di Poetica e nel medley acustico Io e Anna / Anche fragile.

Ora, quei duetti (Virgin Records/ Universal Music Italia) sono disponibili sulle piattaforme digitali a coronamento di dodici mesi di emozioni e grandi numeri. Uno su tutti? Il tour di Cesare Cremonini ha venduto complessivamente oltre 450 mila biglietti in un anno. “Quello che è accaduto sul palco tra me ed Elisa è stato indimenticabile, una magia fin dal primo istante. Ci siamo permessi, fidandoci l’uno dell’altra, di usare le canzoni come scenografie per la nostra performance, con il solo scopo di farci del bene”, racconta Cesare Cremonini.

“Sono nati momenti di estrema libertà artistica e purezza, una rarità che abbiamo deciso di fermare nel tempo con questo ‘instant record’”, aggiunge il cantautore. “È un esperimento discografico molto interessante che permette di rendere reali momenti condivisi con il pubblico. Elisa è una grande artista e sono onorato di aver vissuto da così vicino, in un abbraccio, tutto il suo talento”.

“Nell’istante in cui Cesare mi ha mandato il primo messaggio per invitarmi a cantare con lui nell’ultimo concerto del suo tour, io avevo letteralmente il telefono in mano per cercare online le date del suo spettacolo che volevo assolutamente vedere”, commenta Elisa. “Cesare è un artista che amo e che trovo geniale, sia per la scrittura che per quello che sa esprimere sul palco. È stata una coincidenza assurda e da lì si è aperto un flusso creativo fortissimo; nel progettare e immaginare la performance che avremmo fatto, abbiamo scoperto una grande sintonia, artistica e umana”.

“È successo qualcosa di magico, era come se fosse già scritto che dovevamo rincontrarci dopo tantissimi anni per fare questa cosa bellissima insieme”, aggiunge ancora l’artista di Monfalcone. “La sua Ragazza del Futuro e il mio Ritorno al Futuro forse ci stavano già dicendo qualcosa di indecifrabile, ma si dice che a volte una buona memoria non vada solo all’indietro. È stato fantastico e sono felicissima e onorata di aver cristallizzato quel momento per sempre, rendendolo ora disponibile per tutti con questa release”.

‘Cremonini Imola 2022 Live’ al cinema

Alla celebrazione di questo 2022 al top, si aggiunge un ulteriore tassello che ha le dimensioni del grande schermo. Il cantautore arriva al cinema con CREMONINI IMOLA 2022 LIVE – IL CONCERTO, evento speciale nelle sale solo il 10, 11 e 12 dicembre, che ripercorre la tappa del tour estivo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari lo scorso 2 luglio davanti a oltre 75 mila persone. Le prevendite apriranno il prossimo 24 novembre (elenco delle sale a breve su nexodigital.it). Prodotto da CREMONINI srl e distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Digital, sarà l’occasione per vivere o rivivere tutte le emozioni di uno show spettacolare.

Il cantautore bolognese si conferma, così, uno dei performer e showman più completi del suo tempo, un vero animale da palcoscenico. Cremonini regala due ore e venti di spettacolo dal grande impatto visivo con laser, luci, coriandoli e fiamme per i momenti più elettronici, che si alternano ad altri più intimi piano e voce, in una scaletta di ventiquattro brani che attraversano un repertorio di canzoni senza tempo.

Tracce che costituiscono anche l’album ‘Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola’, disponibile su tutte le piattaforme e in formato fisico. L’album contiene la registrazione live del trionfale tour negli stadi di quest’estate e della magica notte di Imola. A questa si aggiunge la versione in studio di Stella di Mare con Lucio Dalla, prodotto e riarrangiato in studio da Cremonini e dal produttore e musicista Alessandro Magnanini.

‘Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola’ è disponibile sulle piattaforme digitali e nei seguenti formati fisici:

Doppio CD formato libro brossurato

Triplo vinile e triplo vinile numerato in edizione limitata (quest’ultimo in esclusiva sullo shop Universal)

Vinile di Stella di mare, contenente lato a (studio version) e lato b (live version).

