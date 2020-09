Arriverà in sala a giugno 2018, l'atteso nuovo capitolo della saga di Ocean's Eleven: ecco trailer e cast di Ocean's 8 con Sandra Bullock e Cate Blanchett

Belle brave e molto pericolose; sono le donne del cast di Ocean’s 8 sequel e al tempo stesso spin-off della trilogia iniziata con Ocean’s Eleven.

Cast di Ocean’s 8 stellare e tutto al femminile

Diretto dal candidato all’Oscar® Gary Ross (“Seabiscuit – Un mito senza tempo”, “Hunger Games“) le protagoniste di questo nuovo super colpo sono Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway e Rihanna. L’uscita è prevista per giugno 2018, ma nell’attesa Warner Bros. Pictures ha rilasciato il trailer di Ocean’s 8.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo cast di Ocean’s 8? Un gruppo di donne capitanate da Sandra Bullock decide di fare squadra per mettere a segno il colpo del secolo a New York: rubare un gioiello del valore di 100 milioni di dollari “150 per l’esattezza” come sottolinea la bella Anne Hathaway nel trailer. Ma si sa, le insidie sono sempre dietro l’angolo. A completare il cast Ocean’s 8 oltre alle già citate Bullock, Blanchett, Hathaway e Rihanna troviamo: Richard Armitage (“Berlin Station”), Mindy Kaling (“Inside Out”), Awkwafina (“Cattivi vicini 2”), Sarah Paulson (“Carol”), James Corden (“Into the woods”).

Ocean’s 8: qualche curiosità sul film

Sapevate ad esempio che Rihanna ha partecipato attivamente alla struttura del suo personaggio, Nine Ball Bajan, scrivendolo insieme al regista Gary Ross? Infatti “Bajan” è il nome con cui i nativi di Barbados, come Rihanna, chiamano sè stessi.

Lo splendido cast al femminile è mediamente più agee degli standard ipergiovanilistici di Hollywood: un film scritto, realizzato ed uscito in sala in un momento in cui si sentiva molto forte l’influenza del movimento #metoo.

Il cast di Ocean’s 8 è stellare, ma i cameo non sono da meno: Dakota Fanning, Richard Armitage, James Corden, Adriana Lima, Kim Kardashian e Anna Wintour sono solo alcune delle celeb che fanno un’apparizione nel film. Dulcis in fundo, c’è anche Matt Damon nei panni di Linus Caldwell.

Vi lasciamo con il trailer ufficiale di Ocean’s 8.